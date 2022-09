Se ti senti spesso debole la mattina, attenzione: ecco cosa fare

Se ti senti spesso debole la mattina, vuol dire che c’è qualcosa che non va. Potrebbe essere anemia, siccome la debolezza e la spossatezza sono i sintomi primari di questa patologia che riguarda la carenza di ferro nell’organismo. Ecco cosa fare per capire se si è anemici.

Più comunemente potrebbe essere astenia, ossia la sindrome che rende l’individuo senza forze. Anche per capire questa patologia è necessario che siano fatte una serie di indagini per capire come curarsi.

Ti senti spesso debole la mattina? ecco cosa fare

Abbiamo già detto che potrebbe essere anemia o astenia, più comunemente le due si paragonano per la mancanza di forze e spossatezza nell’arco dell’intera giornata. Facciamo chiarezza tra le due cose.

L’anemia riguarda la carenza di ferro, essa porta alla diminuzione dei globuli rossi che non riescono a farsi carico del trasporto dell’ossigeno in tutto il corpo, quindi quest’azione man mano porta a mancare e provoca astenia, mal di testa e debolezza. Ciò dipende dalla diminuzione dell’apporto di ferro nella dieta oppure dalla perdita di troppo sangue in determinate occasioni come il ciclo o interventi. Per curarla è necessario reintrodurre ferro attraverso la dieta o integratori.

L’astenia invece è intesa come una sindrome di stanchezza cronica, che comporta debolezza, capogiri, sonnolenza o insonnia e molto spesso sfocia in depressione. E’ tale se arriva fino a sei mesi. Non fa che aumentare dopo allenamenti, camminate e giornate di lavoro; in questi casi può comportare anche perdite di memoria e dolori muscolari.

Come superare la debolezza fisica

Spesso la condizione fisica può derivare da una particolare condizione mentale; la diagnosi infatti è difficile da interpretare e non esiste cura per guarire, l’obiettivo è quindi limitato al trattamento e alla gestione dei sintomi, principalmente attraverso:

modifiche allo stile di vita

psicoterapia

farmaci.

Capire se deriva da problemi psicologici è il primo passo per affrontarla, è molto importante capire alla base se c’è qualche problema e curarlo sistematicamente. Potrebbe esserci un trauma passato, uno stress post-traumatico e tanto altro da dover curare per uscire da questo loop.

Se si è certi che nel paziente non ci siano problemi psichici, si può andare avanti con altre indagini. Non c’è una causa certa, la condizione può derivare da:

malattie del sistema immunitario

squilibri ormonali

famigliarità

Inoltre è stato dimostrato che questa sindrome viene riconosciuta principalmente nei bambini nell’età tra i 10 e i 13 anni e nelle donne in procinto di essere in meno pausa o in fase avanzata, di solito dopo i 50 anni.

Se ti senti spesso debole la mattina, per più di una settimana, comincia a porti delle domande e cerca aiuto nei specialisti per guarire da questa condizione.