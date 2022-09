UNESCO: ecco i monumenti in Europa da vedere assolutamente

Il Vecchio Continente è ricco di meraviglie da esplorare, città, borghi, meraviglie naturali e piccole gemme meno note, tutte da scoprire. Nella lista delle meraviglie dell’UNESCO ci sono città, parchi nazionali e meraviglie architettoniche: l’Europa conta circa 400 siti. Ma quali sono quelli che non dovresti assolutamente perdere? Vediamone alcune.

Mont Saint-Michel, Francia

Questo è considerato uno dei posti da vedere almeno una volta nella vita. Un’abbazia ed un borgo arroccati su uno sperone roccioso sorgono al centro di una piana che, con l’alta marea, viene invasa dal mare trasformando l’abbazia in un’isola. Il fenomeno è spettacolare e veloce. In pochi secondi il paesaggio cambia completamente per tornare, con la bassa marea, ad essere tutt’uno con la terra ferma. Mont Saint-Michel è un’abbazia benedettina al confine tra la Normandia e la Bretagna.

Monastero di Rila, Bulgaria

Il Monastero di Rila è una delle gemme nascoste dell’Europa orientale. Situata in gran parte sotto il radar del turismo di massa, la Bulgaria ospita molti siti del patrimonio mondiale dell’UNESCO. Il monastero è un vero capolavoro e può essere un ottimo viaggio da Sofia poiché dista solo 2 ore dalla capitale. Il monastero è un importante centro spirituale sin dal medioevo. È stato aggiunto alla lista dell’UNESCO per la sua bellissima architettura che contiene cupole gialle brillanti e archi a strisce in nero, rosso e bianco. L’interno è decorato con affreschi sbalorditivi che raffigurano la danza apocalittica. Il monastero offre anche alloggi per coloro che desiderano un’esperienza completa.

Castello di Kronborg, Danimarca

Il Castello di Kronborg è uno dei più importanti castelli rinascimentali del Nord Europa e il castello che ha ispirato l’Amleto di Shakespeare. È stato designato patrimonio mondiale dell’UNESCO dal 2000. Il castello è aperto ai visitatori negli anni, anche se le rievocazioni storiche dell’Amleto si svolgono solo durante i mesi estivi. Situato a Helsingør, in Danimarca, il castello è facilmente accessibile da Copenaghen. Il castello di Kronborg è divertente da esplorare mentre si godono splendide vedute di Helsingør dalla torre e le segrete sono assolutamente inquietanti durante le serate.

Acropoli di Atene, Grecia

Affacciato su Atene, l’Acropoli è uno degli edifici antichi più riconoscibili al mondo. Costruito nel V secolo a.C., oggi il sito Patrimonio dell’Umanità dell’UNESCO non è solo il simbolo della Grecia ma anche un simbolo dell’intera civiltà occidentale. La parte più famosa dell’Acropoli è il Partenone. Anche se i persiani e in seguito gli ottomani hanno cercato di distruggerlo, il tempio dedicato alla dea Atena è ancora alto e posso garantire che una passeggiata attorno alle sue colonne bianche ti riporterà alla Grecia classica