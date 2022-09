Gli yogurt fanno parte dei cibi più mangiati in assoluto in tutto il mondo ma purtroppo sono nati alcuni problemi da qualche tempo a questa parte. A causa dell’elevata concorrenza infatti alcune aziende produttrici di yogurt avrebbero iniziato ad utilizzare ingredienti errati e quindi potrebbero diventare dannosi per il nostro organismo.

Sicuramente lo yogurt resta sempre un ottimo modo di arricchire la nostra alimentazione ma bisogna fare attenzione a quali si comprano al supermercato. Esistono infatti delle marche particolari che sono composte da troppi zuccheri e per questo motivo potrebbero essere deleteri per la nostra dieta e per il nostro piano alimentare.

Prima di acquistare uno yogurt vi consigliamo sempre di leggere la rispettiva etichetta nutrizionale così da sapere, per filo e per segno, come sono stati fatti. A condurre uno studio proprio sugli yogurt è stata la School of Food Sciences and Nutrition presso l’Università di Leeds. E’ stato pubblicato qualche anno fa e sono stati esaminati oltre 900 marche di yogurt presenti fino a quel momento sul mercato.

Diverse sono state le categorie evidenziate. Innanzi tutto si parte da quelli per bambini fino ad arrivare a quelli alla soia, ma anche quelli da bere e quelli aromatizzati. In totale sono circa otto le categorie disponibili di yogurt ed una cosa è emersa, come abbiamo già sottolineato: tutti sarebbero troppo pieni di zucchero. La maggior parte di essi, infatti, contiene una quantità di zuccheri troppo elevata che elimina o diminuisce tutti i benefici che lo yogurt può apportare al nostro organismo.

Attenzione a questi yogurt, non comprarli mai: ecco le peggiori marche al supermercato

Addirittura sarebbe solo il 9% degli yogurt messi in esame a salvarsi da questa incredibile problematica. Dovrebbero infatti avere sempre una media di 5 grammi di zucchero ogni 100 grammi di yogurt. Questa è la giusta quantità per un buon prodotto, tutti gli altri potrebbero diventare dannosi per la nostra salute.

Secondo quanto è emerso da questo studio la media è quella che va dai 10,8 ai 13,1 grammi mentre ne esistono alcuni che addirittura superano i 16 grammi di zucchero ogni 100 grammi di yogurt. A questo punto, come abbiamo già detto, una bassissima percentuale di marche riesce a salvarsi da questa analisi e per l’esattezza si tratta del 9%.

Mangiare più zucchero potrebbe sicuramente far male alla nostra salute e per questo motivo consumare yogurt, che magari abbiamo comprato proprio per i bassi livelli contenuti, ed iniziare a stare male potrebbe essere deleterio. Molto meglio, a questo punto, preparare uno yogurt in casa. Sicuramente sarà molto più sano e molto più salutare mangiarlo piuttosto che rischiare di comprarne uno che possa farci male.