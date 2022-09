Se il tuo gatto dorme a ciambella, ecco cosa significa

Imparare i comportamenti del nostro gatto è una cosa importante quanto divertente. Ad esempio, la posizione in cui dorme il nostro gatto ci racconta molto della sua personalità e soprattutto il suo stato d’animo. Molte volte ci è capitato di vedere il nostro micio dormire a ciambella, ma in questo caso cosa cerca di trasmetterci?

L’importanza del suo pisolino

I gatti passano la maggior parte del loro tempo a dormire. Un corretto riposo senza alcun tipo di distrazione gli arrecherebbe dei benefici alla sua salute. Dormendo, la maggior parte delle volte, assumono posizioni di ogni tipo! Se li vedete spesso dormire raggomitolati su se stessi probabilmente vi starete chiedendo il perché assuma questa posizione e cosa cerca di trasmetterci. Ma vediamo quali sono i motivi.

Perché dorme a ciambella

Sembra che ci siano delle ragioni pratiche che portano il gatto a preferire questa posizione. Come noi ci assicuriamo che la porta di casa sia chiusa e il nostro letto sia fornito di coperte in abbondanza quando fa freddo, così anche il nostro micio pensa al suo comfort e alla sua sicurezza prima di appisolarsi. Sì, spesso la nostra casa è abbastanza confortevole da proteggere dal freddo sia noi che il nostro amico felino e ci procuriamo anche lettini e cuscini morbidi perché possa dormire bene. Però i gatti sembrano comunque tendere a dormire in posti a caso, soprattutto parti della casa di cui non possiamo controllare la temperatura. Arrotolandosi su se stessi, i gatti preservano il loro calore corporeo, come se avessero una coperta tutta per loro da stendersi addosso all’occorrenza.

Una questione di protezione ed agilità

Gli esperti di animali hanno studiato il comportamento dei gatti e le loro abitudini nel dormire. Questa posizione in particolare, comune anche ai cani, ha molto a che fare con la sicurezza. In una condizione precaria e vulnerabile come il sonno, l’animale prova a cautelarsi più che può proteggendo il più possibile la pancia, una delle aree più delicate del suo corpo. Inoltre, dormire raggomitolati e con le zampe molto vicine tra loro rende molto più facile ai gatti l’azione di rialzarsi immediatamente in caso di pericolo. Questo è un istinto naturale del gatto ereditato dalla loro parte selvatica, che nemmeno il gatto domestico più coccoloso può sopprimere. Ma questa posizione può tramettere anche un significato. Di solito, quando è in posizione a ciambella, ti comunica che vuole essere lasciato in pace. Meglio non disturbalo se non vuoi rischiare di ricevere dei morsi!