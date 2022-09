Una guida per pulire i pavimenti in ceramica in modo eco-friendly

Di seguito lasciamo una guida per pulire i pavimenti in ceramica senza utilizzare prodotti industriali, chimici e altamente inquinanti. Non è un segreto che le piastrelle di ceramica siano incredibilmente resistenti. Questi materiali per la pavimentazione sono praticamente impossibili da danneggiare con la solita sporcizia domestica, e questo è uno dei motivi principali per cui hanno avuto un’impennata di popolarità negli ultimi decenni.

Se da un lato questa è un’ottima notizia per i proprietari di casa che amano l’aspetto e la sensazione delle piastrelle in ceramica, dall’altro può essere un po’ un ostacolo per chi è alla ricerca di un modo per pulirle regolarmente. Poiché queste piastrelle sono praticamente immuni allo sporco, è necessario trovare un’altra soluzione se si vuole mantenere il pavimento sempre pulito e igienico.

Un po’ di conoscenza dei materiali che compongono le nostre piastrelle di ceramica può essere molto utile. Questo ci aiuterà a scegliere le migliori soluzioni naturali per la pulizia. Le piastrelle di ceramica sono composte da una miscela di minerali frantumati. La miscela esatta varia a seconda del produttore e del design.

Tuttavia, è possibile trovare nell’impasto minerali come caolinite, feldspato e quarzo. Le piastrelle di ceramica sono estremamente porose, con pori e fessure microscopiche su tutta la superficie. Sono queste, infatti, a conferire alle piastrelle di ceramica il loro aspetto e la loro consistenza. La finitura porosa è uno dei motivi principali per cui queste piastrelle possono resistere a maltrattamenti di livello commerciale.

Una guida per pulire: soluzioni di pulizia naturali

Bicarbonato di sodio e aceto sono una delle migliori soluzioni naturali per la pulizia delle piastrelle in ceramica. Ci basterà mescolare un po’ di aceto in una tazza con del bicarbonato di sodio. Il rapporto esatto non è importante, poiché il bicarbonato reagirà comunque con l’aceto. Per ottenere risultati ottimali, è consigliabile utilizzare aceto bianco.

Con uno straccio o con il mocio, strofiniamo le piastrelle di ceramica con la soluzione di bicarbonato e aceto. Possiamo anche usare una spazzola rigida per i piccoli spazi ma assicuriamoci di pulirla accuratamente dopo l’uso. Una volta pulite le piastrelle passiamo uno straccio con dell’acqua per raccogliere eventuali residui. L’acqua deve essere fredda, poiché l’acqua calda può degradare la finitura delle piastrelle in ceramica. Per velocizzare il lavoro possiamo buttare direttamente la soluzione aceto e bicarbonato di sodio nel cestello dell’acqua del mocio.

Ma si può usare semplicemente uno straccio bagnato per pulire i pavimenti. Sembra un modo strano per pulire le piastrelle di ceramica, ma può fare miracoli. L’importante è prendere uno straccio pulito e poi strizzarlo per bene affinché non risulti gocciolante di acqua. In seguito possiamo strofinare delicatamente le piastrelle di ceramica con movimenti circolari. Ciò dovrebbe essere sufficiente per pulire le piastrelle di ceramica.

Questo metodo è un modo eccellente per pulire le piastrelle di ceramica in aree in cui non è possibile accedere a uno spazzolone. Può funzionare bene anche in luoghi in cui l’approvvigionamento idrico è limitato. Il trucco consiste nell’utilizzare uno straccio pulito e appena bagnato per strofinare via lo sporco dalle piastrelle di ceramica.