Esistono alcune persone che sono fastidiose a “pelle” per le più disparate motivazioni, una su tutte è il concetto che porta a lamentarsi, ossia manifestare in modo più o meno “aperto” qualsiasi tipologia di fastidio che può essere causato da un contesto, un’altra persona o una qualsiasi problematica eventuale. Così come qualsiasi altra cosa, lamentarsi è considerabile “accettabile” finchè non si esagera e secondo le stelle alcuni segni zodiacali fanno proprio questo, ossia sono pronti a lamentarsi per ogni minima questione e in alcuni casi anche volutamente esagerando. Ecco i segni che si lamentano sempre!

Ecco i segni zodiacali che si lamentano sempre! Li conosci?

Vergine

Vergine è molto teatrale quando deve far capire di essere infastidito, anche se è assolutamente convinto al contrario di essere quasi impossibile da notare. Vergine è l’infastidito che è solito palesarlo in modo astioso, acido a tratti e spesso anche in modo poco giustificato, in molti casi per partito preso.

Leone

E’ in buona sostanza un infantile fatto e finito e questo comporta una marea di problematiche quando cerca di essere maturo a fronte di piccoli e grandi fastidi. Leone invece in quasi tutti i casi non prova neanche a limitarli, anzi spesso fa l’infastidito apposta, anche solo per farsi notare in qualche modo.

Capricorno

Eccessivamente rigido, è il tipico lamentoso perchè inflessibil, Capricorno ha enormi problemi di adattamento a contesti che non lo vedono protagonista in tutti i casi. Secondo la propria opinion sono gli altri a doversi “adeguare” alle sue abitudini più che il contrario. Ma come logicamente immaginabile, ciò raramente è possibile.

Ariete

Ariete è più tollerato tra i fastidiosi per una motivazione semplice ma effettiva, ossia non lo fa mai senza motivo e raramente accentua questo comportamento che per altri segni è fastidioso più della lamentela in se. Però spesso eccede nella quantità dell’atteggiamento lamentoso, e chi lo conosce lo sa.