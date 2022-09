Volantino Conad: pazzesco, ecco i nuovi prodotti in offerta a Settembre

Hai già sfogliato il volantino Conad e scoperto tutti i prodotti in offerta a settembre? Il Conad, acronimo di Consorzio Nazionale Dettaglianti, è la prima catena della grande distribuzione organizzata. Nel tempo ha conquistato le famiglie italiane grazie alla sua qualità e alla convenienza delle sue offerte. Curiosi di conoscere tutti i nuovi prodotti che Conad ha messo in offerta a settembre?

Volantino Conad: ecco i nuovi prodotti in offerta a Settembre

Il volantino Conad è pieno di nuovi prodotti in offerta a settembre. Potrai usufruire della promozione e di prezzi particolarmente convenienti fino al 19 del mese. I prodotti interessati sono tantissimi: dagli alimenti alla linea per l’infanzia, dalla macelleria ai prodotti per l’igiene.

La nuova offerta del supermercato Conad, cominciata l’8 di questo mese scadrà lunedì 19 settembre. I nuovi prodotti, venduti a prezzi scontati, riguardano un’ampia gamma di prodotti da fare gola. Si parte da sconti del 20% come minimo per alimenti di pescheria, come il salmone, i filetti di nasello o i gamberi argentini fino all’olio extravergine di oliva Conad o ai detersivi per piatti.

Ma non finisce qui. I nuovi prodotti in offerta a settembre di Conad hanno sconti del 3o-40%, perfino del 45%. Insomma, in questi giorni la famosa società cooperativa offre prezzi stracciati che vale la pena sfruttare. A quanto pare i supermercati Conad si sono meritati nel tempo l’appellativo di campioni del risparmio.

Dall’8 fino al 19 settembre 2022 il Conad offre innumerevoli prodotti a prezzi dimezzati. Tra questi vale la pena citare la pasta fresca ripiena rustici Giovanni Rana a soli 1.79 euro, i bastoncini Capitan Findus a 3.49 euro e ben due flaconi Dixa Classico al prezzo di 5.99 euro. E questi sono solamente i nuovi prodotti in offerta proposti sulla copertina del volantino Conad di settembre.

Sfogliando con calma potrai trovare ventiquattro pagine di promozioni di ogni genere che varrebbe la pena sfruttare. Se non vorrai perdere questa occasione, ti converrà correre a un supermercato della grande catena entro e non oltre lunedì 19 settembre 2022. Riempi la tua dispensa, approfittando di questo preziose offerte. Un ottimo modo per salutare la fine dell’estate e dare il benvenuto alla stagione autunnale!