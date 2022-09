Il tran tran quotidiano, coadiuvato da una marea di dinamiche che potrebbero mettere in difficoltà anche il più tranquillo in apparenza, sono realmente parecchie, e sono spesso esattamente queste le dinamiche che mostrano il carattere “vero” in nostro possesso. Eppure alcuni profili sembrano essere impossibili da far crollare dal punto di vista della “placidità“, che è sostanzialmente l’antitesi della fretta, in quanto se esistono persone che sono solite andare sempre di fretta, stavolta prenderemo in considerazione i segni zodiacali che invece non vanno letteralmente mai di fretta!

Ecco i segni zodiacali che non hanno mai fretta! Sai quali sono?

Bilancia

Quasi niente “smuove” Bilancia da una placidità ed una flemma a tratti invidiabile, a tratti detestabile, in quanto risulta essere quasi troppo calmo e serafico. Anche nelle condizioni di crisi la fretta sembra essere agli antipodi rispetto al suo carattere e modo di vedere le cose. Non significa che non si arrabbi ma anche in questo caso tende a farlo in modo molto misurato.

Vergine

Detesta andare di fretta, e per questo sembra esserne “allergico” o quasi. Vergine è un segno particolare che spesso è nevrotico ma che prova un grande disagio ad andare di fretta anche perchè in questa condizione diventa a dir poco scarsamente produttivo.

Cancro

Fretta? No grazie, sembra dire Cancro che appare “lento” ma che spesso si rivela essere il più saggio proprio perchè non va quasi mai di fretta. Si tratta di un profilo che se la prende comoda ma è anche fortemente volontario nel farlo. Se portato a forzare la mano semplicemente non ubbidisce, non vuole seguire ritmi diversi dai propri.

Leone

Avete mai visto un Leone “scegliere” di andare di fretta? Molto raramente questo avviene perchè Leone molto banalmente si trova a suo agio a ritmi bassi, quasi “fermi”. Leone difficilmente si va venire un esaurimento insomma.