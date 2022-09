Roma Atalanta, Serie A: probabili formazioni e dove vederla in tv e streaming

Gara di assoluto livello e spettacolarità quella in programma domenica 18 settembre 2022 presso lo stadio Olimpico di Roma tra Roma e Atalanta, due compagini da tempo abituate a occupare la parta alte della classifica ma con una storia antica e recente molto differente. Le due compagini si sfideranno per la 7° giornata di Serie A 2022/23 alle ore 18.

Roma Atalanta, Serie A: probabili formazioni

La Roma ha tendenzialmente rispettato le aspettative dopo un mercato a dir poco ambizioso anche se non sono mancate le “uscite a vuoto” una su tutte la sconfitta molto pesante sul campo dell’Udinese per 4 a 0. Sono però arrivate vittorie con Cremonese, Salernitana, Monza ed Empoli, ed il pareggio con la Juventus a Roma. In campo europeo dopo una sconfitta sul campo del Ludogorets la Roma ha conquistato i primi 3 punti in Europa League contro l’HJK.

Atalanta per molti “in discesa” rispetto agli scorsi anni ma che in realtà si è rivelata squadra in forma e solida, tra l’altro “libera” da impegni europei. Nessuna sconfitta ma vittorie con Samp, Torino e Monza, l’ottimo pareggio in casa con il Milan campione d’Italia e il recente segno X contro la Cremonese.

ROMA (3-4-2-1): Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, Matic, Pellegrini, Spinazzola; Dybala, Zaniolo; Abraham. Allenatore: Mourinho. A disposizione: Svilar, Boer, Tripi, Viña, Celik, Camara, Cristante, Bove, Shomurodov, Volpato, Belotti. Indisponibili: Darboe, Wijnaldum, Kumbulla, El Shaarawy, Zalewski. Squalificati: -.

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Toloi, Demiral, Scalvini; Hateboer, De Roon, Koopmeiners, Soppy; Ederson; Malinovskyi, Hojlund. Allenatore: Gasperini. A disposizione: Sportiello, F. Rossi, Okoli, Maehle, Pasalic, Zortea, Ruggeri, Lookman, Muriel. Indisponibili: Palomimo, Djimsiti, Zapata, Zappacosta, Boga. Squalificati: -.

ARBITRO: Chiffi

Guardalinee: Vecchi-Mastrodonato

Quarto uomo: Ayroldi

Var: Di Paolo

Avar: Carbone

Dove vederla in tv e streaming

Esclusiva assoluta per DAZN che detiene i diritti totali della Serie A fino al 2024 e anche l’esclusività di questo match che sarà visibile solo attraverso un abbonamento alla piattaforma estremamente discussa in questi ultimi anni a causa di malfunzionamenti.