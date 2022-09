Metti una fetta di limone dentro una pentola: pazzesco, ecco cosa accade

Se metti una fetta di limone dentro una pentola resterai sorpreso dell’effetto che avrai. Gli innumerevoli modi per usare il limone in casa sono noti a tutti, grazie alle incredibili proprietà di questo semplice agrume. Il limone, insieme all’aceto di vino e al bicarbonato di sodio, ha infiniti usi casalinghi. Ma sai cosa accade se metti una fetta di limone dentro una pentola?

Ecco cosa accade se metti una fetta di limone dentro una pentola

Non farti ingannare! Non si tratta di cucina, ma di trucchi per facilitare le pulizie di casa. Quante volte ti sarà capitato di incrostare una pentola a tal punto da doverla buttare via. Grazie a questo infallibile rimedio, non dovrai più sbarazzarti di padelle e pentole unte e incrostate.

Per usare questo metodo avrai bisogno di una fetta di limone e di sale da cucina. Eliminare le incrostazioni più ostinale e fare tornare la padella come fosse nuova, sarà un gioco da ragazzi, grazie a questi due ingredienti di uso comune. Dovrai riempire un cucchiaio di sale e versarlo sulla pentola. Poi taglia una fetta di limone e strofinala sul fondo della pentola.

Dovrai compiere questa operazione con delicatezza, senza rischiare di spremere l’agrume. Infine, con della carta assorbente pulisci il fondo ed elimina ogni traccia di incrostazione e di grasso. La tua pentola sarà pulita come il primo giorno!

La fetta di limone è decisamente la scelta migliore in fatto di incrostazioni difficili da rimuovere. Se sei tentato dall’usare l’aceto di vino, sappi che in questo caso non sarebbe la decisione più saggia. A lungo andare l’aceto potrebbe corrodere la padella, soprattutto se d’acciaio. Come se non bastasse il suo odore pungente non è semplice da levare. Il limone, al contrario, non è corrosivo e lascia un profumo di buono.

Come vedi il limone rimane uno fra i tuoi alleati più preziosi per le pulizie domestiche. Può aiutare a eliminare anche i residui di calcare sui rubinetti e sui sanitari, senza rovinarli. È uno sgrassante imbattibile chi non teme rivali, ma non va usato come disinfettante. In questo caso, avrai bisogno di prodotti specifici.