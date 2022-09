Oroscopo Branko Cancro: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per il Cancro; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima privilegiata sul tuo futuro, puoi dare uno sguardo alle anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre è agli sgoccioli e il mese di ottobre sta per arrivare con i suoi classici colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Cancro per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Cancro: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Cancro per ottobre 2022. Nelle righe seguenti sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno del Cancro. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Cancro: Lavoro

Questo mese non è mai semplice per te, caro Cancro. E ottobre 2022, come indica l’oroscopo di Branko, non farà eccezione. Il Sole, Mercurio e Venere saranno in Bilancia, un segno in quadratura con il tuo. Proprio come la Bilancia, però, anche tu vivi per l’amore, hai buon gusto e non ami estremizzare. D’ora in poi dovresti cercare di mettere la parte la tua natura molto diffidente, prova a lasciare aperto uno spiraglio. A diventare più robusto interiormente e più tenero esternamente. Altrimenti, il rischio è che ti chiuderai a riccio, irrobustisci la tua corazza e metti il chiavistello al cuore. Questa chiusura potrebbe crearti dei problemi a ottobre, come denota Branko, anche nel lavoro. Anche se non sarà tutto facile, non demordere! A fine mese il Sole, Mercurio e Venere passeranno in Scorpione e Giove nel segno dell’amico Pesci. Il 27 ottobre potresti ricevere l’offerta di un nuovo incarico, un nuovo impiego.

Cancro previsioni Branko ottobre 2022: Amore

Gran parte delle diffidenze a ottobre si concentreranno in un settore che, secondo l’oroscopo di Branko caro Cancro per te è molto delicato: la famiglia. Se non farai particolare attenzione, correrai il rischio di agitare i legami famigliari. Dovrai usare molta cautela nei cambi di Luna più nervosi il 3, il 9 e il 17 ottobre. Dal 23 ottobre le stelle potrebbero regalarti grandi opportunità, specialmente in amore. Se ti stai tormentando per aver perso qualche occasione, ti verrà concessa una seconda chance. I primi giorni del mese dovresti sforzarti di tenere a bada la tua enorme gelosia, altrimenti rischierai di fare arrabbiare il partner. Martedì 25 e mercoledì 26 ottobre il novilunio porterà la passione nella vita di molti nati in Cancro.

Oroscopo Branko di Cancro: Salute

Quando la Luna comincerà transiti contrari, lunedì 3, domenica 9 e lunedì 17, dovrai avere particolare cura della tua forma fisica. In questi giorni potresti soffrire di disturbi allo stomaco, emicrania, agitazione, calcoli ai reni o al fegato. Per fortuna, a partire dal 23 avrai la possibilità di recuperare sotto ogni punto di vista. Domenica 30 ti occorrerà un po’ di prudenza, meglio riposare di più