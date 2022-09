Oroscopo Branko Capricorno: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Branko per il Capricorno; le previsioni per ottobre 2022. Se vuoi un’anteprima privilegiata sul tuo futuro, puoi leggere le anticipazioni astrologiche tratte dalla rubrica Branko e le stelle. Settembre sta per giungere al termine e il mese di ottobre sta per iniziare con i suoi tradizionali colori autunnali. Cosa avranno in serbo i pianeti in amore, lavoro e salute per i segni zodiacali di terra, fuoco, aria e acqua? È giunta l’ora di scoprirlo, leggendo l’oroscopo di Branko di Capricorno per ottobre 2022, uno dei nomi di spicco dell’astrologia.

Oroscopo Branko Capricorno: previsioni ottobre 2022

Vuoi conoscere in anticipo il tuo futuro? Leggi le previsioni astrologiche dell’oroscopo di Branko di Capricorno per ottobre 2022. Nelle prossime righe sarai aggiornato su tutti i transiti planetari influenti e su ogni sorpresa o imprevisto che riserveranno gli astri al segno del Capricorno. Rilassati, siediti comodo e scopri cosa ti accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Branko ottobre 2022 per Capricorno: Lavoro

Caro Capricorno, secondo l’oroscopo di Branko la prima metà di ottobre potrebbe essere un po’ complicata. Nulla di insuperabile, ma il Sole, Mercurio e Venere in Bilancia ti daranno del filo da torcere, specialmente perché dovranno scontrarsi con Giove in Ariete. Sarebbe meglio rimandare le contese, le questioni legali, eventuali appuntamenti con uffici pubblici per sbrogliate problemi fiscali o burocratici alla fine del mese. Magari riusciresti a risolvere ogni cosa ugualmente, ma perché complicarti necessariamente la vita? Alla fine, si tratterà solo di attendere un paio di settimane. A fine ottobre, in concomitanza, con la stagione dello Scorpione, il cielo si rasserenerà. Venerdì 28, anche Giove tornerà nel tuo amico Pesci e da lì ti garantirà tutto l’appoggio legale necessario per superare ogni problema rimasto in sospeso. Marte in Gemelli potrebbe spingerti a lavorare ancora più duramente: non dargli troppo retta! Fai maturare i tempi: a novembre potrai contare su un cielo molto bello e su alleati potenti.

Capricorno previsioni Branko ottobre 2022: Amore

A ottobre ti converrà fare particolare attenzione ai cambi di Luna. Intorno al 3, 9 e 17 rischierai di sentire parecchio la stanchezza e il nervosismo e, se non userai cautela, potresti discutere in amore e in famiglia. Faresti bene a concederti qualche momento di relax, vai alla terme, regalati una gita in mezzo alla natura. Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Branko, caro Capricorno, dovrai avere prudenza per quasi tutto ottobre. L’amore potrebbe restare agitato a lungo, per via di tutte quelle complicazioni burocratiche e professionali che ti rendono ansioso e sbrigativo. A partire dal 23 ottobre avrai la complicità di Sole e Venere, il 25 una bellissima Luna nuova brillerà nel cielo e favorirà i nuovi incontri.

Oroscopo Branko di Capricorno: Salute

Se non sei più tanto giovane ti converrà usare molta cautela a ottobre. Come indica l’oroscopo di Branko i giorni 3, 9 e 17 ottobre saranno a rischio disturbi cronici. Cerca di fare attenzione alla tua forma fisica, perché potresti soffrire di piccoli disturbi gastrointestinali, bronchiti. Chi accuserà una contrattura al collo o alle spalle, farebbe bene a iscriversi a un corso di ginnastica posturale.