Oroscopo Paolo Fox Vergine: previsioni per ottobre 2022

Ecco l‘oroscopo di Paolo Fox per la Vergine; le previsioni per ottobre 2022. Il mese di settembre sta per concludersi e i lettori più assidi di astrologia e dello zodiaco sono curiosi di scoprire cosa riserveranno le stelle durante ottobre. Puntuale, come ogni mese, Paolo Fox, l’astrologo più amato dagli italiani, fiore all’occhiello della trasmissione I Fatti Vostri su Rai2, preannuncia il futuro di ogni segno per amore, lavoro e salute. Vuoi un’anteprima sulla tua vita futura? Leggi le anticipazioni astrali per la Vergine tratte dall’oroscopo di Paolo Fox per ottobre 2022.

Oroscopo Paolo Fox Vergine: previsioni ottobre 2022

Vuoi scoprire in anteprima le anticipazioni astrologiche dell’oroscopo di Paolo Fox di Vergine per ottobre 2022? Ti trovi sulla pagina giusta. Nelle prossime righe sarai aggiornato sui transiti influenti e su ogni sorpresa che avranno in serbo gli astri per il segno della Vergine. Siediti comodo e scopri cosa accadrà in amore, lavoro e salute per il mese di ottobre.

Oroscopo Paolo Fox ottobre 2022 per Vergine: Lavoro

Anche questo mese vedrà Marte in aspetto contrario. Nonostante tu sia forte e determinato come non mai, ci saranno grattacapi da risolvere. È accaduto qualcosa nel lavoro di inaspettato? Forse è venuta a mancare una alleanza, una protezione o hai litigato con qualche collega invidioso. Come ti incoraggia a fare l’oroscopo di Paolo Fox, Vergine dovresti cercare di non dare troppa importanza a queste provocazioni e non lasciarti fermare da intoppi del genere. Tutte le situazioni di lavoro, anche quelle rimaste in stallo a lungo, ripartiranno. Non lasciarti sopraffare dall’ansia, da un inutile timore e vai avanti per la tua strada a testa alta. I giorni intorno al 17 ottobre saranno i migliori per parlare di contratti o accordi, portare avanti una trattativa. Chiamate in arrivo, miglioramenti nei rapporti di collaborazioni e negli affari. Crescerà il desiderio di novità, di metterti in gioco in qualcosa di diverso dal solito. Saranno particolarmente aiutare le Vergine che lavorano in autonomia, i professori e gli educatori. I più giovani avranno l’opportunità di cominciare un tirocinio, uno stage, della pratica in uno studio. Fortuna negli esami, anche per chi era rimasto fermo con gli studi.

Vergine previsioni Paolo Fox ottobre 2022: Amore

Il mese di ottobre partirà con qualche polemica di troppo in amore, in particolare modo intorno a venerdì 7. Secondo l’oroscopo di Paolo Fox è probabile che dovrai accettare, tuo malgrado, qualche piccolo compromesso, per mantenere l’armonia nella coppia. Qualche parente, tuo o del partner, potrebbe intervenire in una discussione di coppia, aggravando il clima famigliare. Ti servirà la massima cautela nelle faccende riguardo del denaro o una proprietà. Durante i weekend potrebbero nascere momenti di tensioni, forse perché tu sarai molto assorbito dalla tua professione. La tua dolce metà potrebbe rimproverati di essere un po’ assente con la testa. Se saprai stare alla larga dalle discussioni, usando diplomazia, secondo il noto astrologo Paolo Fox a ottobre non dovresti avere grandi problemi sentimentali. Mercoledì 26 si preannuncia una giornata particolarmente bella, mentre dal 23 al 31 sarai pieno di passione.

Oroscopo Paolo Fox di Vergine: Salute

Come ti avverte l’oroscopo di Paolo Fox cara Vergine tra giovedì 13 e sabato 15 ottobre Marte in dissonanza potrebbe causarti qualche disagio a livello fisico. Per questo motivo avrai bisogno di doppia cautela dovrai evitare discussioni inutili. Anche se in apparenza sembri una persona estremamente calma, in realtà perdi la pazienza con facilità. Sii prudente.