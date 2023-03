La magnolia: caratteristiche e curiosità

La magnolia è una pianta originaria dell’Asia e dell’America settentrionale e centrale. Fa parte dell’antica famiglia delle Magnoliaceae di cui esistono più di ottanta specie arbustive ed arboree, alcune delle quali possono anche essere coltivate in vaso.

In genere tutte le magnolie presentano foglie e coriacee di forma ovale o ellittica. La caratteristica principale di questa pianta però sono senza dubbio i grandi e bellissimi fiori, di colore diverso a seconda della specie ma sempre con un profumo intenso e inconfondibile.

Il nome le venne assegnato dal botanico Charles Plumier (1646-1704) in onore di Pierre Magnol, un medico naturalista che innovò il sistema di classificazione botanica.

La magnolia è presente sulla terra da milioni di anni. É notoriamente una pianta longeva e dalla crescita molto lenta ma costante. La più antica d’Europa si trova all’Orto Botanico di Padova ed è stata piantata nel 1786.

La magnolia è difficile da curare? Ecco la verità

La magnolia grazie alla sua bellezza è molto diffusa anche in Italia per abbellire parchi e giardini. E’ un albero che può raggiungere fino ai 30 metri di altezza ed una delle sue caratteristiche è quella che le foglie, lucide e di colore verde scuro, cadono e si rinnovano ogni due anni invece che stagionalmente.

Anche i frutti sono belli da vedere e ricordano una grossa pigna.

A differenza di quanto si può immaginare questa pianta non ha bisogno di molte cure ed ha il vantaggio di non dover essere potata. L’unica vera attenzione che si deve avere verso la magnolia è quella di ripararla dai forti sbalzi di temperatura e le correnti, quindi è necessario in inverno proteggerla con una barriera antivento.

Le curiosità

Ci sono alcune curiosità di questa pianta che non tutti conoscono, ad esempio l’olio estratto dalla corteccia di magnolia avrebbe numerose proprietà farmacologiche e ancora oggi è molto usato in Cina.

Inoltre il decotto di corteccia di questa pianta è un ansiolitico naturale e può avere effetti curativi per tosse e asma.

E’ usata anche nella cosmesi, dove vengono sfruttate le sue proprietà antiossidanti, lenitive e antisettiche in numerosi prodotti di bellezza.