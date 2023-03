Il glicine è una pianta rampicante molto decorativa, con fiori profumati che fioriscono in primavera. Hanno rami molto forti e con il tempo, i tronchi possono diventare spessi come quelli di piccoli alberi, anche in autunno lo spettacolo che offre è affascinante grazie al colore dei suoi semi a forma di piselli.

E’ una pianta che cresce in modo molto veloce e quindi va tenuta sempre sotto controllo e soprattutto bisogna scegliere il posto migliore dove poterla piantare.

Dove si pianta il glicine? Questo il posto migliore

Abbiamo accennato che è una pianta che cresce molto velocemente ed avendo delle radici molto forti ha bisogno del posto adatto dove poter essere piantato, per questo si consiglia di piantarlo contro un muro robusto, come ad esempio quello di una casa, in un terreno che sia umido ma ben drenato, idealmente con esposizione a sud o ovest.

Bisogna seguire anche certe regole per la buon crescita della pianta e la sicurezza della stessa, quindi prima di piantare il glicine devi assicurarti di avere un supporto adeguato, che possa sostenere la crescita dei rami forti, quindi è consigliabile utilizzare una recinzione o un robusto muro per poter avere la certezza che la pianta non crei disagi durante la crescita.

Il glicine per un’ottima fioritura ha bisogno di essere esposto al sole, quindi va posizionato dove è quasi sempre raggiungibile dai raggi solari.

Il terreno che deve ospitare la pianta deve essere umido e ben drenato, soprattutto non devono esserci ristagni d’acqua che possono danneggiare le radici.

E’ importantissima la potatura del glicine che va fatta due volte l’anno, a febbraio prima della fioritura e ad agosto quando i fiori si sono appassiti.

Il glicina va nutrito con un fertilizzante ad alto contenuto di potassio in primavera per incoraggiare la fioritura. Al contrario in autunno non bisogna fertilizzarlo troppo, perchè così facendo si incoraggia la crescita di germogli che le temperature distruggerebbero facilmente.