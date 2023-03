La lavanda è una pianta che non dovrebbe mai mancare dove è possibile coltivarla, perchè la sua vista regala allegria e anche un profumo tanto che la sua fragranza viene usata anche in tantissimi altri modi.

Sono sempre più le persone che vogliono coltivare questa pianta e di seguito spiegheremo come farlo nel modo corretto in vaso.

Lavanda: ecco come coltivarla in vaso

Un alleato perfetto quindi la lavanda, non solo per la cura della persona ma anche per la casa. Vediamo allora come coltivare la lavanda in maniera semplice in vaso.

Per cominciare, se coltivare questa pianta partendo dai semi o dalla talea. Nel primo caso il periodo migliore per seminarla è nel periodo autunnale nelle zone dove il clima è mite, mentre nelle zone più fredde è preferibile seminarla ad inizio primavera.

Quello a partire dalla talea è invece il modo più pratico per procedere con la coltivazione. In questo caso si devono utilizzare dei rametti con uno stelo lungo almeno 10 cm.

Si possono acquistare dai vivai piccole piantine e poi piantarle: l’importante è scegliere sempre un terreno ben drenato, ed esposto in luoghi assolati. Sapendo che la lavanda resiste a temperature anche sotto i dieci gradi.

Come profumare la casa con i fiori di lavanda

Come accennato all’inizio lo stupendo profumo de fiori di lavanda consente a questi ultimi di essere utilizzati anche in altri modi ed uno di questi è per rendere la casa profumata.

Basta raccoglierli e lasciarli essiccare al sole, dopodichè vanno inseriti in dei sacchetti e il loro profumo travolgerà armadi e cassetti, oppure si possono realizzare dei piccoli mazzetti con i quali decorare e profumare le varie stanze della casa. Inoltre se si è abbastanza bravi con questi fiori si possono realizzare anche delle saponette profumate.

Insomma avere la lavanda in casa è un fantastico modo per essere avvolti dal suo profumo.