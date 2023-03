I gerani sono i fiori più presenti sui balconi di tutta Italia in quanto oltre ad essere coloratissimi, sono molto utili per scacciare insetti fastidiosissimi quali zanzare ed, infine, sono molto facili da coltivare e resistenti alle intemperie. Questa pianta così versatile ha però bisogno di qualche attenzione, seppur minima rispetto ad altre piante molto più impegnative, come ad esempio l’innaffiatura.

Quando innaffiare i gerani? Ecco il momento migliore

La cosa fondamentale per garantire ai gerani una perfetta sopravvivenza è un’ innaffiatura impeccabile, il segreto per non sbagliare è quello di innaffiare a fondo e, soprattutto, lasciare che si asciughi il terreno tra un’innaffiatura e l’altra. Inoltre bisogna assicurarsi di innaffiare le piante regolarmente quando non vi sono piogge e controllare i contenitori anche due volte al giorno durante il periodo estivo, questo si può fare semplicemente infilando un dito nel terreno. Se il terreno risulterà asciutto due pollici in giù o più, sarà importante bagnare nuovamente i gerani con dell’acqua fresca. Se i fiori saranno innaffiati correttamente si vedranno certamente i risultati poiché otterrai una fioritura splendida e molto abbondante.

L’innaffiatura a seconda delle stagioni

Ricordare che nei periodi invernali i gerani vanno innaffiati in media una sola volta alla settimana, in periodi primaverili almeno 2 o 3 volte, mentre in estate con temperature altissime da una a due volte al giorno, sempre e solo quando il terreno sarà perfettamente asciutto e non umido. Inoltre, nel caso in cui sono stati travasati o trapiantati i bisogna prestare attenzione ad innaffiare abbondantemente per contribuire a rafforzare le radici della pianta e migliorare inevitabilmente la ripresa e la crescita.

Dove posizionarli

I gerani vanno posizionati durante le stagioni con temperature fredde in zone abbastanza soleggiate, mentre in estate, invece, è consigliabile evitare, soprattutto in caso di temperature torride, l’esposizione diretta e prolungata ai raggi del sole, infatti vanno posizionati nelle zone più ombreggiate oppure spostate a metà giornata.