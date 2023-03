Il basilico non può mancare sul balcone o in casa di nessuno, però a volte questa pianta anche se curata con amore non da quello che ci si attende e la fioritura è scarna o nulla. Per fortuna però ci sono dei trucchi per avere un basilico perfetto e ottimo da gustare, che spiegheremo nei prossimi paragrafi.

Basilico perfetto? Usa questi trucchi

Come accennato ci sono dei trucchi per avere in casa delle piante dal basilico perfetto. La prima cosa che bisogna sapere è che i vasetti neri che si acquistano di solito non contengono un solo basilico ma tante piantine, almeno sono una ventina, se non di più. Quindi se si ha la pazienza di dividerle e trapiantarle in un vaso più grande si può ottenere una massa di foglie che basterà anche per parenti, amici e vicini di casa!

Il secondo trucco è il seguente. La pianta deve essere sempre ricca di foglie ma non si deve lasciare che fiorisca, perchè i fiori verranno impollinati dagli insetti e si formeranno i semi. La pianta a questo punto sprecherà tutte le sue energie per curare la crescita dei fiori non occupandosi delle foglie. Ogni stelo di basilico in buona salute fa fiori: si presentano come spighette di fiorellini bianchi. Per evitarne la formazione, la cosa ideale è tagliare spesso le punte degli steli. Questo tra l’altro spingerà la pianta a fare più rami e quindi più foglie.

Infine spesso si compie l’errore di raccogliere le foglie che si trovano in basso, quelle più grandi per intenderci, e questo è quanto di più sbagliato si possa fare, perchè il basilico si taglia dalle punte, appena sopra una delle sue biforcazioni, più o meno ad un terzo della sua altezza. Se lo si fa abbastanza spesso, a partire da quando la piantina sarà giovane (alta circa 10cm), si eviterà la formazione dei fiori e si renderà il basilico più robusto e “foglioso”.