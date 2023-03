Il gelsomino è una pianta tropicale che può essere coltivata all’interno o all’esterno della casa e capita spesso che ci si chieda perchè perde le foglie e cosa fare per porre rimedio a questo inconveniente. Le foglie cadono possono per diverse cause, addirittura per la troppa attenzione che si da alla pianta o anche per la natura della stessa. Non sempre bisogna intervenire in modo drastico, infatti si può trattare solo di effettuare dei piccoli accorgimenti, che spiegheremo di seguito.

Perchè cadono le foglie

Quando queste piante non vivono bene nel loro ambiente, la caduta delle foglie è il primo modo per manifestarlo. Se il gelsomino sta diventando troppo piccolo, le radici non possono spostarsi nel terreno e raccogliere le sostanze nutritive. Ciò può causare l’essiccazione delle foglie e la caduta.

Un’altra causa può essere la troppa acqua, infatti se si lascia un ristagno sotto la fioriera le radici possono soffrire di marciume radicale.

Se il gelsomino viene piantato all’aperto, un clima freddo può farlo soffrire. Questo è naturale per molte piante di di questo genere in autunno. La differenza in questo caso è che le foglie diventeranno gialle prima di cadere.

La mancanza di luce può essere un’altra causa della caduta delle foglie. Se s sposta la pianta in vaso dal ponte esterno al coperto per l’inverno, probabilmente sta diventando molto meno leggera di prima. Ciò causerà la perdita delle foglie.

Gelsomino: ecco cosa fare se perde le foglie

Trattare la caduta delle foglie di gelsomino è una questione di correzione del cattivo ambiente. Se il terreno è troppo asciutto va annaffiato più spesso; se si è spostata la pianta da poco in casa, ricordarsi di posizionarla dove c’è luce solare per gran parte della giornata; se invece è troppo bagnato va rimossa la zolla e lavato il terreno eliminando le radici danneggiate e ripiantare con terriccio fresco. Seguendo questi consigli entro due settimane circa la pianta si riprenderà.