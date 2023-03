I tulipani sono sicuramente tra i fiori più apprezzati, grazie alla loro conformazione e ai loro colori, in più sono eleganti e donano allegria. Sono coltivati per abbellire giardini, terrazzi o balconi.

La loro fioritura è concentrata nei mesi di primavera e considerando che sono robusti i petali si afflosciano dopo un paio di settimane da quando fioriscono. Ma quando bisogna piantarli?

Quando si piantano i tulipani? Ecco come farli crescere bene

I tulipani durante l’inverno vanno in fase vegetativa, infatti come accennato la fioritura avviene generalmente durante il periodo primaverile.

Il periodo ideale per piantarli, e quello che va dal mese di ottobre a quello di novembre, dove il clima è più mite si possono piantare anche ad inizio dicembre. I bulbi vanno piantati all’aperto, ad una profondità di circa 20 centimetri. Per farli crescere forti la profondità del terreno è fondamentale e si deve basare anche sulla lunghezza dello stelo.

Il terreno deve essere ricco di nutrimenti organici e sabbioso. È inoltre importante riparare i bulbi dal vento, poiché folate di vento potrebbero portare al cedimento degli steli molto fragili. Il sole, invece, è molto amato da questi fiori.

Concimazione e crescita

Una volta piantati, è importante dare ai tulipani il sostentamento necessario affinché crescano in maniera sana. Per questo si può usare un fertilizzante liquido da diluire con l’acqua, così da coadiuvare il processo di fioritura. Per quanto riguarda l’innaffiatura, è fondamentale che il terreno sia sempre umido, ma prestando attenzione ad evitare i ristagni idrici che potrebbero compromettere la crescita dei bulbi.

Oltre a questi elementi fondamentali, è anche importante cercare di curare al meglio questi fiori combattendo la formazione di muffe, che possono portare anche alla morte della stessa pianta. Per prevenire questa comparsa è consigliabile usare degli antifungini che possano contrastare la formazione di organismi deleteri per il fiore.

Anche gli insetti sono un problema per i tulipani, ma in questo caso sarà sufficiente usare un insetticida.