Coltivare il peperoncino in vaso: ecco perchè conviene

Avere una pianta di peperoncino in casa non solo è gradevole ma è anche molto utile, perchè si possono avere sempre a disposizione e km zero. In più con il suo profumo ed il suo colore darà un tocco in più a tutto l’ambiente. Ma come si coltiva il peperoncino in vaso? Lo spiegheremo nei prossimi paragrafi.

Come coltivare il peperoncino in vaso

Per la coltivazione del peperoncino in vaso, bisogna prima di tutto scegliere il giusto contenitore che deve essere di 20-40 cm di diametro e va posizionato su un balcone, su un terrazzo o anche all’interno della casa in un posto dove c’è il sole ma anche ben arieggiato. Il terriccio deve essere sciolto, ben drenato con una ricca componente sabbiosa, e non troppo fertilizzato, poichè l’uso eccessivo di concimi può portare la pianta ad avere più foglie e meno ricca di frutti. Al contrario di quanto si possa pensare, il peperoncino ha bisogno di molta acqua durante la sua coltivazione, infatti va innaffiato almeno due volte a settimana e in estate anche di più, evitando però di creare ristagni e di bagnare direttamente la pianta.

Si può aumentare la piccantezza dei frutti, diminuendo le innaffiature, oppure annaffiandole solamente quando le foglie si notano abbassate. Per favorire la maturazione dei frutti il consiglio è quello di aumentare la quantità di potassio presente nel terreno.

Quando si raccolgono

I peperoncini vanno raccolti in estate e in autunno, ed è consigliabile usarli immediatamente dopo la raccolta così da non far perdere alcune delle loro proprietà. Il momento giusto per raccoglierli è quando sono completamente maturi, asportando i frutti usando una piccola cesoia, evitando così di danneggiare le piante.

Le piante possono essere fatte svernare in casa, in una posizione calda e assolata, soprattutto quando la temperatura scende sotto i 15 gradi, di giorno invece possono sopportare una temperatura che va dai 15 e i 20 gradi. In inverno è facile che le piante perdano le foglie e a marzo è necessaria una potatura dei rami secchi. Importante non concimare e non innaffiare la piante durante l’inverno.