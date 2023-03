Le margherite sono una di quelle piante che fioriscono in modo costante anno dopo anno. Per averle sempre ordinate hanno bisogno di essere potate e in questo articolo vi spiegheremo quando è il momento giusto per farlo.

Perchè è importante la potatura

Questi fiori resistenti sono facili da coltivare e da mantenere, perchè hanno bisogno solo di un poco d’acqua, un terreno fertile e la luce del sole.

Le ragioni per cui potare le margherite sono essenzialmente due, impedire che semini liberamente, ma soprattutto per farle crescere in modo ordinato.

La margherita sparge spontaneamente i semi in modo molto prolifico e, nel tempo, se non curata, si trasformerà in un cespuglio non proprio bello esteticamente, ma anche capace di togliere spazio ad altre piante. In più se non viene mai potata, questa pianta negli anni diventerà spoglia al centro e gli steli laterali saranno troppo alti e ciondolanti.

Quando potare le margherite? Questo il momento giusto

Ci sono molti fattori riguardanti la potatura che sono fondamentali per un risultato perfetto. Potare la margherita nel momento giusto è ancora più fondamentale, questo perchè l’obiettivo di questa operazione varia a seconda della stagione. Durante il momento della crescita, vanno rimossi man mano i fiori sfioriti, questa è una forma di potatura della margherita che aiuta a tenere sotto controllo la semina e aiuta la piante ad apparire in tutto il suo splendore.

In primavera, appena prima di dividere le piante, potare la pianta di margherita a 15 cm da terra, questo preparerà la pianta stessa per una nuova crescita.

In autunno, invece bisogna tagliare gli steli a 5 cm da terra dopo che tutte le foglie sono ingiallite. Si può anche scegliere di lasciare gli steli morenti sulla pianta per fornire una protezione durante il periodo invernale, ma questa è una scelta del tutto soggettiva.