Le dalie sono delle piante che vanno coltivate in questo periodo e che daranno colore nei mesi estivi. Ne esistono tantissime varietà con forme differenti, ma tutte squisitamente bellissime. Si possono coltivare facilmente anche in vaso, ma in questo caso è consigliabile piantare quelle nane, che sono più adatte. Queste piante crescono a partire dai tuberi e fioriscono fino in autunno.

Ecco come coltivare le dalie in vaso: tutti i passaggi da seguire

Per la coltivazione in vaso è fondamentale scegliere il terriccio per piante fiorite e collocarle in vasi che siano profondi tra i 28 e i 30 centimetri, in un posto ben soleggiato, perchè queste piante hanno bisogno di tanto sole e sopportano benissimo anche temperature molto alte. Assicurarsi che il terreno sia ben drenato, quindi posizionare dell’argilla espansa sul fondo del contenitore.

Se si vuole iniziare dai tuberi, questi vanno piantali da marzo a maggio circa, dopo il periodo di grande freddo e gelo. Fissare un po’ distanti dagli stessi tuberi dei sostegni che serviranno quando le dalie cresceranno in altezza.

Le dalie hanno bisogna di acqua, ma non vanno bagnate le foglie e soffrono i ristagni d’acqua. In estate, se necessario, annaffiarle ogni due giorni o anche tutti i giorni se le temperature sono torride.

Verificare che non siano infestate dagli afidi o da infezioni funginee e provvedere alla concimazione dalla bella stagione fino all’autunno. Per favorire la fioritura, vanno cimate e tagliare sia le foglie che i fiori secchi.

Quando arriva il freddo ci sono due opzioni da prendere in considerazioni: se le foglie deperiscono o si vive in una zona con un inverno freddo, in autunno è meglio tagliarle ed estrarre il tubero. Pulirlo e lasciarlo asciugare alla perfezione, quindi conservarlo in un sacchetto di carta, in un posto asciutto, buio e freddo come può essere un cassetto, così si potrà piantarlo di nuovo a primavera. In alternativa, mettere al riparo le dalie e sospendere le irrigazioni tranne se non si verifichino periodi di grossa siccità.