Le gerbere sono erbacee perenni, in genere coltivate come annuale, sono prive di fusto ma con steli fiorali alti fino a 30 cm. Hanno delle rosette di foglie basali lanceolate, dentate, grandi, ruvide, di colore verde.

I fiori sono a forma di margherita, semplici, grandi, di colore arancione, ma possono essere anche di colore bianco, giallo, rosa, rosso, marrone, anche doppi, nelle varietà, ininterrottamente da maggio a ottobre. Anche queste come tutte le piante hanno bisogno di cure, scopriamo quali sono i segreti.

Ecco il segreto per curare le gerbere

Provengono dal Sud Africa, hanno le seguenti esigenze come ambiente: nelle zone più fredde vanno protette in inverno spostando il vaso in una zona fredda, in questo periodo possono perdere le foglie che poi si rivedranno nel mese di marzo. Preferiscono essere esposte in pieno o mezzo sole, mentre a mezz’ombra fioriscono di meno. La temperatura ideale è compresa fra 18 e 28 °C, ma tollerano fino a –5 e +45 °C. Sopportano i venti salmastri.

Il vaso in cui sono piantate deve essere di plastica, con un diametro minimo di 20 cm per una pianta larga 15, ma si possono coltivare anche in cassette da balcone, vanno rinvasate ogni anno in 1-2 misure in più finché le piante fioriscono. La terra deve essere fertile e leggera e bisogna tener conto che temono i ristagni idrici, quindi il drenaggio deve essere ottimo.

Vanno innaffiate in abbondanza, con frequenza e regolarità da maggio a settembre prima che il terriccio si asciughi; rallentare invece nei mesi di passaggio e sospendere o quasi le irrigazioni nel periodo invernale. Hanno bisogno di essere concimate da aprile a settembre ogni 15 giorni con un prodotto liquido per piante da fiore nell’acqua d’irrigazione. Se si vuole prolungare la fioritura, i fiori appassiti vanno eliminati, così come le foglie secche, recidendo entrambi il più in basso possibile.

Nelle primavere calde e asciutte possono comparire gli afidi sui germogli, soprattutto se le piante non vengono bagnate a sufficienza.