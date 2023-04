Quando e come innaffiare le dalie? I consigli utili

Avere delle dalie in giardino o anche in vaso rende lo spazio verde molto colorato. Esistono di varie dimensioni e con forme diverse di fiori e sono tra le preferite per chi non ha molta esperienza con il giardinaggio, ma per farle vivere e crescere nel migliore dei modi bisogna capire le esigenze di queste piante, una su tutte quando e come vanno innaffiate, e proprio di questo aspetto parleremo nei prossimi paragrafi.

Dove innaffiarle

Le dalie sono comunemente coltivate da tuberi. I tuberi sono simili ai bulbi e vengono piantati nel terreno dopo che le gelate invernale sono del tutto finite, quindi in piena primavera. I tuberi possono essere piantati nel terreno anche quando sono in fase vegetativa. Quando le condizioni climatiche sono favorevoli, sui tuberi si iniziano a notare le foglie e le radici.

Bisogna prestare molta attenzione a quando si piantano tuberi dormienti, poiché possono facilmente marcire se le condizioni non sono ideali. Nella maggior parte dei casi, i tuberi non necessitano di acqua aggiuntiva durante la semina.

Andrebbero invece innaffiati dopo la semina se si nota che il terreno è asciutto per poi attendere la loro crescita.

Quando innaffiare le dalie

Quando si decide di innaffiare le dalie bisogna tener conto che le esigenze possono variare a seconda delle condizioni di crescita. Quando il tubero sta crescendo, è necessaria un’innaffiatura costante della pianta per far si che ci sia una crescita rigogliosa e un periodo di fioritura abbondante. In genere questo significa innaffiare le piante una o tre volte alla settimana.

Quando si innaffiano le dalie, assicurarsi sempre di evitare di bagnare il fogliame della pianta, questo aiuterà a metterle al riparo dalle malattie. Le innaffiature di queste piante devono essere lunghe e profonde per fare in modo che esse diventino più forti e le radici possano crescere nel modo migliore.

Assicurandosi di soddisfare le esigenze di irrigazione delle dalie, chi le coltiva sarà ricompensato con fioriture luminose e colorate per tutta l’estate.