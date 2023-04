Aprile è il mese in cui tutto si risveglia, soprattutto le piante che iniziano a fiorire caratterizzando giardini e balconi con i loro colori, ma l’uomo ha il dovere di prendersi cura di queste piante alcune delle quali hanno bisogno proprio in questo mese dell’operazione di potatura per crescere sane e rigogliose. Ecco perchè in questo articolo ci occuperemo proprio delle piante che hanno bisogno di essere potate ad aprile, dopo averle protette dal freddo nel periodo invernale. Questa la lista.

Quali sono le piante da potare ad aprile? Ecco la lista

Come accennato ci sono piante che nel mese di aprile hanno bisogno di essere potate per ritrovare energia ed esseree vigorose. Alcune hanno bisogno di essere concimate per ritrovare tutti i nutrienti per i loro fiori, mentre altre hanno bisogno di essere potate.

In genere gli esperti consigliano di potare un po’ tutte le piante da frutto quando arriva il mese di aprile così da eliminare foglie e rami secchi. Questi sono: albicocco, kiwi, susino, frutti di bosco, pesco, olivo, invece vanno lasciati stare l’albero di ciliegio, il melo, il pero e il pruno. Detto questo, ci sono altre piante che hanno bisogno della potatura e sono:

Mimosa

Camelia

Alloro maculato

Callicarpa

Calluna

Forsizia

Solanum

Passiflora

E’ invece da evitare assolutamente la potatura in questo mese per: alloro, caprifoglio, deutzia, ibisco, ligustro, lonicera, abutilon.

Sapere quali piante hanno bisogno di essere potate in questo periodo e quali no, si donerà loro una lunga vita e benessere per la crescita ottimale e per la fioritura. La potatura è necessaria e facile e va fatta per ogni pianta nel periodo ideale, altrimenti si avranno fioriture scarne o addirittura assenti e ne risentirà la salute delle stesse. Quindi è giusto sapere quali meritano questa operazione e dedicare loro le giuste attenzioni per avere un orto o piante da ornamento in splendida forma con una fioritura eccezionale e duratura.