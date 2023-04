Come coltivare le fragole in giardino e in vaso: mai stato così facile

E’ arrivato finalmente il periodo delle tante amate fragole e quasi tutti sono pronti a fare la corsa per acquistarle dai fruttivendoli o nei supermercati, mentre invece sarebbe facilissimo coltivarle a casa in giardino oppure in vaso. Coltivarle non è impegnativo e richiede solo un’innaffiatura regolare.

Come coltivare le fragole in giardino

Coltivare le fragole in giardino è semplice e non necessitano di molto spazio. Fra una piantina e l’altra basta lasciare 30 centimetri di spazio affinché le foglie aprendosi non vadano in contatto l’una con l’altra. Scegliere un terreno sabbioso che sia il più drenante possibile.

Le piante di fragole hanno bisogno di sole per maturare e assumere quel piacevole colorito rosso. Pertanto, scegliere in anticipo un appezzamento di terra soleggiato per almeno 8 ore al giorno che sia al riparo dalle correnti d’aria che vadano ad asciugare il terreno. Le piante vanno innaffiate preferibilmente la mattina, prima che sorga il sole, affinché l’acqua abbia il tempo di evaporare prima delle ore più calde. In inverno, invece, vanno protette da un telo in tessuto non tessuto che ripara dalle gelate.

Coltivare le fragole in vaso

Le fragole possono anche essere coltivate in vaso in quanto sono piuttosto resistenti e non soffrono nell’essere rinchiuse in un terreno definito. Per far sì che i frutti compaiano è bene seguire gli stessi consigli per la coltivazione in giardino, e quindi avere uno spazio ben soleggiato affinché le fragole possano arrossire.

Quando le fragole sono rosse diventano invitanti anche per dei piccoli animali che le adorano: i merli. Capita molto spesso, infatti, di veder crescere una fragola fino a completa maturazione per poi sparire all’improvviso. I colpevoli sono gli uccellini che vivono in prossimità della nostre case, i quali sono molto ghiotti di frutti rossi come appunto le fragole e le ciliegie.

Si dovrà perciò provvedere a mettere un riparo o un oggetto che spaventi gli uccelli come, per esempio, la carta dell’uovo di Pasqua o una bottiglia infilata nel ferro. Il vento muoverà la carta e la bottiglia spaventerà i volatili che in questo modo ne rimarranno alla larga.