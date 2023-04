L’albero di limoni, infatti, è da frutto, ma allo stesso tempo, perchè su di esso cresce un agrume, ha delle caratteristiche molto diverse dagli altri alberi da frutto. Fiorisce e produce frutti più volte durante l’anno se esposto in zone dove c’è molta luce. Ha una crescita sempre costante ed è per questo motivo che bisogna potarlo spesso e nel modo giusto. Ma quale è il momento giusto per eseguire questo intervento? Lo spiegheremo di seguito.

Quando potare l’albero di limoni? Questo il momento giusto

Sulla potatura di questo albero le correnti di pensiero sono diverse, infatti c’è che lo pota lontano dalla fioritura e chi invece durante la fioritura stessa. E’ comunque chiaro che genericamente i momenti più adatti sono l’autunno e la primavera, perchè l’albero risponde meglio a questa operazione quando il clima non è molto freddo ne molto caldo.

In più la corteccia diventa più morbida e facile da lavorare quando c’è un clima temperato ed i tagli che si effettuano si risanano solo stando a contatto con l’aria.

La potatura di questo albero è fondamentale, perchè tende a sviluppare molta chioma, ecco perchè bisogna effettuarla anche più volte durante un solo anno, così facendo si avranno sempre più limoni.

Infine, come già accennato, la potatura dipende dal clima, bisogna sempre evitare le gelate.

Come potarli

Esistono due tipi di potature, quella di allevamento e quella di riproduzione. Nel primo caso si tratta della potatura ad un albero ancora giovane. Durante il primo anno di vita dell’albero di solito si tende ad accorciarlo, così poi da attendere che si sviluppino i germogli. Bisogna solo tagliare i rami che non sono ben posizionati e quelli che crescono male.

Nel secondo caso invece, quello riguardante la potatura di riproduzione, si passa a tagliare i rami che bloccano i raggi del sole, che così facendo indeboliscono l’albero. Inoltre bisogna eliminare i rami secchi e quelli malati e mantenere la giusta altezza dell’albero di limoni per avere sempre una buona luce.