La fresia è una bulbosa perenne, di piccole dimensioni, è originaria del Sud Africa, ma è coltivata ormai in tutte le regioni italiane e in particolare in Liguria. La pianta non supera, di norma, i 30 centimetri di altezza; i fiori hanno forma campanulata aperta e corolla molto grande rispetto alla dimensione della pianta; i loro colori vanno dal bianco al blu, dal rosso al giallo, dal porpora al violetto. Le foglie sono poco appariscenti.

Come coltivare la fresia in vaso: tutto quello che c’è da sapere

Considerando le origini è facile immaginare che questa pianta soffre il freddo. Ha bisogno quindi di un clima mite, di essere esposta dove c’è molta luce, se si decide di coltivarla in zone più fredde è meglio farlo in vaso, così da metterla al riparo quando il freddo è troppo.

E’ una pianta che predilige il terreno leggero, soffice e ricco di humus. Il substrato deve essere formato da terriccio, torba e sabbia. Nel periodo vegetativo bisogna concimarla ogni 10-15 giorni. Anche le innaffiature sono molto importanti e devono essere abbondanti e regolari durante i mesi caldi, fino a quando fiorisce. Quando le foglie diventano gialle si può fermare questa operazione. Bisogna prestare la massima attenzione a non esagerare con l’acqua ed evitare di avere un terreno troppo bagnato, non è adatto per la buona crescita della pianta e dei fiori.

I bulbi della pianta sono delicati e vanno conservati con cura. Una volta tolti dal terreno, devono asciugare all’aria, senza essere esposti troppo alla luce del sole. Bisogna poi controllare che siano finalmente secchi, e solo in quel periodo si possono pulire, eliminando tutti i residui, le radici, gli steli e le foglie che sono rimasti. Infine, vanno conservati in un luogo fresco, e non umido, come può essere una scatola per le scarpe.

La fresia soffre il marciume delle radici e la muffa grigia dovuti ai ristagni d’acqua, inoltre è soggetta ad una malattia fungina che bisogna combattere con i giusti prodotti.