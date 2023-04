La gardenia è una bellissima pianta sempreverde con dei fiori grandi dal profumo intenso che appartiene alla famiglia delle Rubiaceae. È una pianta molto diffusa, anche se non è tra le più facili da coltivare. Può essere coltivata sia in giardino che in casa, ma richiede alcune attenzioni e una cura costante per assicurare che fiorisca e viva nel migliore dei modi. Ecco 5 trucchi utili per coltivarla gardenia in casa.

Come coltivare la gardenia in casa: ecco 5 trucchi che ti aiuteranno

La prima cosa a cui prestare attenzione è la scelta del terriccio, perchè deve essere ideale per questa pianta, quindi deve essere ricco di humus e torba ed il suo pH deve essere compreso tra i 5.5 e 6.5. Si può acquistare quello per piante acidofile o aggiungere della torba pura ad uno universale.

Importanti sono le innaffiature, infatti questa pianta ha bisogno di acqua in modo frequente e altre volte anche di un extra se l’ambiente della casa risulta essere molto secco. Quando si avvicina il periodo della fioritura le innaffiature vanno anche aumentate per rendere quest’ultima più abbondante e rigogliosa. Non bisogna usare l’acqua del rubinetto perchè è troppo ricca di calcare ed innalzerà il pH del terreno mettendo così in difficoltà la crescita della pianta, quindi si consiglia di usare acqua non mineralizzata.

Altro aspetto da non sottovalutare è l’esposizione, questa pianta non sopporta i raggi diretti del sole, quindi va posizionata in una zona semi ombreggiata dove la temperatura si aggira tra i 16 e i 18 gradi.

Potatura e concimazione

Coltivando la gardenia in vaso ci sarà bisogno di potarla per eliminare rami danneggiati o vecchi e prima della fioritura è consigliabile sradicare con le mani i boccioli che nascono in gruppi, così da avere una fioritura perfetta. Infine per poter garantire una crescita ottimale di questa pianta è importante concimarla ogni 15 giorni nei mesi primaverili ed autunnali utilizzando un fertilizzante per le piante acidofile. Sospendere la concimazione in estate ed in inverno.