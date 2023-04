Il giglio è un fiore che appartiene alla famiglia delle Liliaceae. E’ conosciuto per la sua eleganza ed anche se l’habitat naturale è la montagna può essere coltivato ovunque perchè si adatta a qualsiasi tipologia di terreno. Questo fiore può raggiungere un’altezza massima di 60 o 70 centimetri e la sua è una pianta perenne.

Oltre ad essere molto grande e colorato si contraddistingue per la sua forma a stella e può fiorire più volte l’anno. Vediamo come si può coltivare in vaso.

Coltivare il giglio in vaso è facilissimo: ecco come fare

Coltivarlo in vaso non è un’impresa impossibile, anzi, può essere un fiore che dona un tocco di eleganza a tutta la casa. E’ importante inserire nel vaso che deve contenerlo un terreno universale con l’aggiunta di perlite, in più per favorire la fioritura in primavera è consigliabile aggiungere un concime liquido per piante da fiore, che va mescolato con l’acqua delle innaffiature, queste ultime andranno fatte ogni quindici giorni.

Dopo le innaffiature, bisogna svuotare i sottovasi per evitare che si formino i ristagni idrici, un vero pericolo per le radici che possono marcire, ma serve anche per allontanare il rischio di malattie fungine alle quali questo fiore è soggetto. Nel periodo invernale il vaso va spostato dal balcone e posto in un luogo molto riparato della casa, perchè non sopporta assolutamente il freddo dovuto alle temperature troppo basse.

Coltivazione in giardino

Logicamente questo fiore è ancor più adatto ad essere coltivato in giardino e la semina può essere fatta in primavera o in autunno, in questo caso le innaffiature devono essere abbondanti in estate per mantenere il terreno sempre umido e questi fiori vanno posizionati in zone luminose dove la temperatura resta il più possibile costante. Inoltre bisogna ricordarsi di continuare ad innaffiarlo anche dopo la fioritura quando il fiore inizierà ad ingiallirsi, questa operazione serve per non far seccare il bulbo e permettere di rifiorire ancora.