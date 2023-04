La Crocosmia è una pianta bulbosa perenne appartenente alla famiglia delle Iridaceae. I fiori di questa pianta sembrano dei piccoli gladioli e regalano bellissime fioriture per tutto il periodo estivo. La sua coltivazione può avvenire anche in vaso e la procedura è abbastanza facile se si seguono determinate indicazioni che illustreremo in questo articolo.

Crocosmia: ecco come coltivarla in vaso

E’ una pianta tipicamente ornamentale che abbellisce balconi e terrazzi con i suoi piccoli fiori colorati. Il terreno ideale per coltivare questa pianta deve essere ben drenato e ricco di sostanze organiche. Va posizionata in una zona soleggiata ma al riparo dal vento, perchè essendo di origine africana si trova a proprio agio dove il clima è caldo e di conseguenza non sopporta il freddo. I bulbi vanno piantati in primavera, meglio se nel mese di aprile. Quando si scelgono non devono presentare muffa e ammaccature. La concimazione è molto importante e va effettuata sia dopo aver piantato i bulbi sia durante tutto il periodo di fioritura e va usato un fertilizzante liquido per piante da fiore.

Fiorisce in genere da giugno a settembre, ma dove il clima è più mite può arrivare fino a metà ottobre. L’innaffiatura va fatta durante il periodo della fioritura quando il terreno è asciutto, per tutto il resto del tempo va effettuata molto raramente ed è indispensabile evitare i ristagni d’acqua. È fondamentale potarla in autunno, quando le foglie si iniziano a seccare, anche i fiori che appassiscono devono essere tolti per fare spazio ai nuovi.

Bisogna riporre attenzione all’attacco dei ragni rossi, che può avvenire a causa del terreno secco o da bulbi che marciscono, per questo motivo diventa ancora più importante una giusta innaffiatura senza però mai esagerare con l’acqua.

E’ quindi facilissimo coltivare questa bellissima pianta in vaso, che rende splendidi tutti i balconi e i terrazzi delle case.