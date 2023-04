Le piante da balcone sono tutte belle da guardare, ma per scegliere le più adatte da coltivare bisogna tener conto di diversi fattori, come lo spazio a disposizione, i vasi che si usano, l’esposizione alla luce e la temperatura, quindi non per tutti vanno bene le stesse. E’ bene sapere che in generale i balconi orientati a sud sono più illuminati e caldi, soprattutto nei mesi caldi, mentre quelli esposti verso est saranno più illuminati la mattina e freschi al pomeriggio. Ce ne sono comunque alcune che si adeguano bene a quasi tutti gli spazi e i climi, vediamo quali sono.

Piante da balcone, quali sono le più adatte? Ecco la lista

Tra le tantissime varietà elenchiamo quelle che possono fare al caso di tutti come le rose, che sono amate da tutti e possono stare tranquillamente sui balconi. Queste fioriscono tra maggio e giugno e la loro crescita predilige luoghi dove c’è la luce del sole e quindi luminosi.

Lavanda

Inconfondibile per il suo profumo e per la fioritura di colore violetto, che è molto vivace e lunga. Questa può essere usata una volta essiccata anche in cosmesi per preparare oli, cremi e anche unguenti.

Eliotropo

Fiorisce in primavera e in estate e dona fiori a forma di calice di colore bianco, viola o lilla dal profumo di vaniglia. Il luogo ideale dove collocarlo deve essere ben soleggiato, ma dove ci sia qualche ora di ombra durante il pomeriggio. Non gradisce la siccità e per questo motivo c’è bisogno di innaffiature abbondanti e frequenti.

Plumeria

La plumeria è caratterizzata da arbusti che se non curati sono in grado di crescere in maniera esponenziale. Le sue foglie sono di colore verde intenso ed i fiori sono molto simili a quelli dell’oleandro. Va esposta in una posizione soleggiata, ma riparata dai venti freddi e dall’umidità invernale. Durante i mesi estivi deve essere protetta da i forti raggi del sole, mentre d’inverno deve essere spostata in un ambiente riparato e secco.