Ennesima tragedia si è consumata in queste ore. Un giovane psicologo nativo di Cosenza è morto all’ospedale di Aversa “Moscati” dopo aver accusato un malanno.

Aversa: giovane psicologo muore in ospedale dopo un malore

Il giovane appena 29enne si è iniziato a sentire male a casa di un amico ad Aversa dove insieme ad un altro amico lombardo aveva deciso di trascorrere la Festa della Liberazione. Dopo una festa in casa Gabriele Greco (questo il nome della vittima), ha iniziato ad accusare dei forti mal di testa, gli amici hanno notato che stava sempre più male ed hanno deciso di chiamare il 118, purtroppo la corsa verso l’ospedale è stata vana, visto che è deceduto poco dopo il ricovero.

E’ stata disposta l’autopsia sul corpo per capire le cause della morte, visto che ancora adesso non sembrano molto chiare. Intanto sia gli amici che erano con lui nelle ore precedenti alla morte che la sua città natale di Cosenza, sono distrutti dal dolore, per colui che era considerato non solo un bravo ragazzo, ma anche un ottimo professionista nel suo campo nonostante la giovane età.

I social sono pieni di messaggi di cordoglio e di ricordi verso Gabriele, che era amato da tutti ed è stato definito come una persona educata e sempre disponibile. Una tragedia che lascia tanti cuori spezzati e si spera di far luce su quanto accaduto, soprattutto visto che si è sentito male dopo una festa. L’autopsia chiarirà se si è trattata di una fatale coincidenza o di qualcos’altro.