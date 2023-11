Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Ariete, Cancro, Acquario, Capricorno

L’Oroscopo di Branko nella sua forma di rubrica dal maggior successo, è arrivato anche in questa giornata in relazione a domani 16 novembre 2023, giorno decisamente interessante per molti di questi segni zodiacali, preventivamente esaminati proprio dall’operato del famoso astrologo. Cosa ha in serbo Branko per questi 4 segni zodiacali? Scopriamolo insieme.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Ariete

Molto incentrato sulla conservazione del proprio ego, Ariete non dovrà snaturarsi anche perchè una forma di “schiena dritta” sarà una buona base per convincere del proprio operato anche i più scettici. Lo attende una giornata di responsabilità in cui una forma caratteriale come quella che sta manifestando, seppur con qualche “grinza” sarà utile.

Di riflesso non dovrà abbattersi alle prime avversità ma anche alle prime forme di ostacolo che inevitabilmente quando si vuol apparire forti, emergono in ogni caso, esserlo o almeno mostrarlo ha quindi un “prezzo”.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Cancro

Forma mentale eccessivamente votata a seguire il proprio istinto, il profilo del Cancro sarà molto “o bianco o nero”, senza molte vie di mezzo. Fino ad un certo punto questa forma di pensiero sarà addirittura utile in quanto dovrà affrontare qualche situazione abbastanza “pesante”, però a tratti sarà eccessivamente difficile discutere col profilo.

Non sarà quindi colpa degli altri che non capiranno ciò che avrà da dire, ma sarà il Cancro ad essere a tratti incomprensibile. Quanto prima dovrà essere meno prolisso e più “snello” nel discutere.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Acquario

Sarà una giornata molto divisiva perchè Acquario è un segno che lo è particolarmente, ma in modo natrurale. Non assume quasi mai posizioni radicali ma in alcuni casi va ad infilarsi in contesti in cui è come se cercasse apertamente il conflitto, seppur verbale. Discutere, anche animatamente è una condizione che è alla base del dialogo, però deve portare il segno ad “aprirsi” mentalmente.

Altrimenti è come un monologo, pieno di provocazioni, ed è questa una situazione che si prospetta per il profilo nelle prossime ore. Meglio tenerlo a mente prima del tempo, così da evitare sorprese.

Oroscopo Branko domani, 16 novembre 2023: Capricorno

Molto bravo sul lavoro, evitando distrazioni potrà arrivare in anticipo sul programma che si è sviluppato, al prossimo weekend. Capricorno avrà così tempo di organizzarsi nel miglior modo possibile seguendo semplicemente la “corrente attuale”. Ha una completa fiducia degli altri, delle persone che lo conoscono, fiducia che sicuramente è reciproca nella maggior parte dei casi.

Grosse difficoltà all’orizzonte non sembrano palesarsi. Attenzione solo a credere che la gioranata non possa sfuggire di mano al profilo, cosa che può invece assolutamente avvenire. Meglio mantenersi impegnati anche nei momenti di “stop”, e di pausa vera e propria altrimenti sarà come gettare una giornata al vento.

Buona giornata da Branko!