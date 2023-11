Poche risorse sono così importanti e mantengono un compendio di utilizzi come l’oro, che è stato anche il primo metallo mai “scoperto” dai nostri antichissimi antenati addirittura durante la Preistoria, non adibito ad utilizzi analoghi a quelli di altri elementi chimici come il ferro, il rame ed altri. Il prezzo dell’oro ha subito vari aumenti e decrescite nel corso dei secoli, ed anche nell’attuale compendio economico dopo diversi decenni di “calo”, il prezzo dell’oro ha subito un nuovo aumento, come risulta evidente dai numeri.

Le attuali valutazioni infatti sono in nuovo rialzo dopo alcune settimane di stabilità relativa del costo dell’oro. Quanto “costa” oggi l’oro che risulta per l’appunto in aumento?

E quali sono le motivazioni specifiche relative all’aumento del prezzo dell’oro? Ecco una rapida analisi.

Prezzo dell’oro in aumento, dove può arrivare? Ecco le previsioni aggiornate

Le attuali valutazioni vedono il costo dell’oro in ambito finanziario pari a circa 2000 dollari statunitensi per oncia troy, che è la principale unità di misura impiegata per metalli e pietre preziose, che ammonta a circa 31,1034768 grammi.

Questo valore va ovviamente ad impattare sul costo anche dell’oro usato, che quasi sempre corrisponde a valutazioni comunque minori, in quanto le varie leghe che contengono questo metallo sono identificate da vari valori.

Gli analisti sono concordi in maniera abbastanza unilaterale in merito ad una progressiva forma di “ritorno di fiamma” del valore dell’oro conseguente ad una decisione generalizzata della FED, ossia la Federal Reserve System, la principale forma di gestione economica degli Stati Uniti che si occupa tra le altre cose di determinare il potere e la richiesta del dollaro statunitense, che resta per certi versi la più influente dell’ambito mondiale.

Il valore dell’oro in senso generalizzato è in aumento da qualche anno anche in Europa, in quanto rispetto allo scorso decennio è stata palesata una forma di “richiesta” nei confronti del biondo metallo che è oramai considerato un tipo di risorsa generalmente polivalente, pur restando un bene rifugio importante. Di conseguenza, come risulta evidente anche da qualsiasi grafico finanziario, la richiesta di oro è aumentata così come anche la disponibilità, ma il prezzo tende comunque ad un sensibile aumento di questo periodo.

Nel prossimo futuro l’oro potrà sensibilmente aumentare anche se è difficile che ritorni ai “vecchi fasti” corrispondenti a contesti relativi alla prima metà del XX secolo. Resta un bene rifugio rilevante ma è indubbio che appare quantomeno ottimistico aspettarsi valutazioni molto diverse da quella attuale, pur essendo in rialzo.