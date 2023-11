Accumulo di stress, le conseguenze possono essere importanti – i sintomi da non sottovalutare

Accumulo di stress è una problematica molto importante che può avere delle importanti conseguenze sul nostro organismo, pertanto non bisogna sottovalutare alcuni sintomi mai. Si parla molto di stress perché ad oggi è una condizione che riguarda moltissime persone, ma chi soffre di un accumulo eccessivo rischio di avere gravi conseguenze.

Lo stress è una condizione particolare che viene sempre associato a una cosa negativa, ma in realtà ci sono alcune circostanze in cui lo stress si tramuta in uno stimolo per evitare una problematica o per evitare un pericolo. Oppure potrebbe aiutare a salvare la propria incolumità in situazioni particolarmente gravose.

Lo stress è comunque spesso una reazione particolarmente importante a degli eventi che si verificano. Quando però la condizione di stress persiste a lungo, mesi anni, e non è gestito nel modo più corretto può comportare dei problemi anche fisici. In ragione di ciò taluni segnali non vanno mai sottovalutati o presi sottogamba.

Accumulo di stress: cosa può comportare?

Lo stress può peggiorare anche talune condizioni di partenza di cui si soffre già. In presenza di una condizione di stress acuto si può sentire un forte stato di agitazione, sbalzi di umore e la sensazione di sentirsi inghiottiti dalle situazioni senza averne il controllo. Vivere in una condizione del genere significa vivere senza autostima e con un senso di solitudine profondo che porta ad isolarsi.

Lo stress incide anche sul fisico, possono verificarsi disturbi come diarrea, stipsi, nausea e bruciore di stomaco, ma anche assenza di energia, tachicardia, senso di oppressione al petto. Una forte condizione di stress può determinare anche l’appannamento della vista, l’insonnia, il bruxismo. Inoltre chi vive una condizione di stress acuto può soffrire di forti attacchi di panico che determino una condizione invalidante.

In ogni caso in presenza di una condizione del genere sarebbe opportuno rivolgersi ad un professionista al fine di giungere al superamento del problema.