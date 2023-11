Il costo dei carburanti è considerato assolutamente importante, addirittura fondamentale per una serie di motivazioni estremamente valevoli e concretamente applicabili in vari contesti, in quanto risulta essere la benzina uno dei principali derivati del petrolio, risorsa ancora oggi fondamentale per praticamente ogni realtà. Il prezzo della benzina in questi giorni è calato in una media che non era evidente da diversi mesi, ed ha raggiunto ribassi toccati poche volte, ma quanto costa oggi?

Si tratta sicuramente di una buona notizia, ma che secondo diversi analisti potrebbe essere di breve durata per varie motivazioni.

Cosa ha portato ad un calo del costo della benzina in questo periodo, dopo diversi mesi di aumenti estremamente diversificati?

Prezzo della benzina, ecco quanto costa: quanto durerà?

E’ oramai evidente che sono diversi i fattori che impattano in modo anche considerevole in ambiti simili, a partire dagli eventi politici e sociali, come evidenziato dall’inizio della guerra in Ucraina che ha portato buona parte delle nazioni occidentali a ridurre al minimo i rapporti commerciali con la Russia, uno dei principali esportatori di risorse di origine fossile come petrolio e soprattutto gas naturale, provocando un aumento dei prezzi a fronte di una domanda in aumento.

In contesti più recenti come la scorsa estate è stata nuovamente una condizione legata alla domanda a far aumentare i prezzi effettivi del costo del carburante, in particolare in estate anche per una corrispondenza relativa agli esodi vacanzieri, il costo della benzina in media ha superato a più riprese i 2 euro al litro. Questa condizione ha provocato la decisione, tra le altre di concepire gli oramai cartelloni che presentano il costo medio regionale ai distributori, mai completamente “accettati” da buona parte della popolazione italiana.

Ad oggi il costo è ritornato su livelli ridotti come non venivano percepiti dallo scorso maggio, periodo di “picco al ribasso” assoluto del 2023 finora. Questo è stato causato da una domanda in diminuizione ma anche dal costo medio del petrolio che è ovviamente la risorsa “basilare”: il prezzo del petrolio è infatti sceso fino a circa 82 dollari (brent) sui minimi dallo scorso luglio, condizione che è stata anche sviluppata dalla crisi in Medio Oriente, che ha portato svariate realtà occidentali a fare meno richiesta, almeno per i tempi recenti, di risorse di questo tipo provenienti da nazioni come l’Arabia Saudita.

Per molti analisti però si tratta di una sorta di “occhio del ciclone”, ossia una condizione apparentemente favorevole ma che quasi certamente peggiorerà in poche settimane.