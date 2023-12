Frasi buongiorno domenica 3 dicembre: ecco le più belle di oggi

Oggi è domenica 3 dicembre 2023, oggi è la prima domenica del mese di dicembre e siamo pronti a vivere questa nuova giornata. Siamo pronti ad accogliere quanto di bello e di buono ha in serbo per noi questa giornata. Abbiamo 24 ore nuove di zecca davanti a noi e possiamo utilizzarle solo epr fare cose buone e positive. La persone al mattino si scambiano un messaggio con una frase o una immagine del buongiorno. Vediamo qui le più belle di oggi, domenica 3 dicembre.

Frasi buongiorno: ecco le migliori per oggi domenica 3 dicembre 2023

La domenica è il giorno in cui ci si deve riposare per fare anche il carico di energie per tutta la settimana che verrà. Scambiarsi il buon giorno al mattino è un gesto così semplice quanto carino e gradito che avvicina le persone e ci fa sentire più amati. Vediamo qui le migliori da dedicare e condividere per oggi, domenica 3 dicembre.

La vita è come un arcobaleno, ogni giorno con un colore diverso. A volte sei tu che scegli il colore, altre volte, è il colore che sceglie te. Buona domenica e serena giornata.

Un affettuosissimo buongiorno. Buona domenica a tutti.