Celiachia sintomi e segnali: tutto quello che dice il tuo corpo che non devi ignorare

La celiachia è una condizione autoimmune in cui l’assunzione di glutine, una proteina presente nel grano, nell’orzo e nella segale, provoca danni all’intestino tenue. Sempre più persone scoprono di avere una intolleranza al glutine, e la condizione della celiachia sta interessando una fetta sempre più grande della popolazione mondiale.

Accorgersi di essere celiaco e di avere una intolleranza al glutine non è semplicissimo, ma esistono degli esami strumentali specifici che aiutano a fare chiarezza. I sintomi della celiachia possono variare notevolmente da persona a persona, e non tutti sperimentano gli stessi sintomi.

La celiachia sintomi e segnali da non sottovalutare

La celiachia è una malattia ed una condizione per la quale non esiste cura, ma bisogna seguire una alimentazione che prevede la totale esclusione del glutine. Riconoscere la celiachia non è semplice, ma ci sono alcuni sintomi che vanno sottovalutati, dei segnali del nostro corpo che non vanno ignorati.

Alcuni sintomi comuni della celiachia includono:

Problemi gastrointestinali:

Diarrea cronica.

Gonfiore addominale.

Gas.

Dolore addominale.

Problemi di salute generale:

Perdita di peso.

Stanchezza e affaticamento.

Irritabilità.

Problemi nutrizionali:

Carenza di ferro.

Carenza di calcio.

Carenza di vitamina D.

Riguardo alle “macchie sul corpo”, la celiachia non è generalmente associata a specifiche manifestazioni cutanee. Tuttavia, alcune persone con celiachia possono sviluppare dermatite, che è una condizione della pelle correlata alla celiachia. La dermatite erpetiforme è caratterizzata da eruzioni cutanee pruriginose, vesciche e papule rosse e può comparire su gomiti, ginocchia, glutei e spalle.

Cosa contiene glutine

Il glutine è una proteina che è presente in molti cibi come la pasta, la farina, tutti i derivati del grano, pane, torte, biscotti.