FRancesco Totti FINANZA: ALTRI PROBLEMI, ARRIVA LA GUARDIA DI FINANZA A CASA

Francesco Totti è uno dei calciatori più amati ed apprezzati soprattutto a Roma, ma nell’intero mondo del calcio. In queste ultime il suo nome è al centro di molti gossip e chiacchiericci perché dopo l’uscita dell’intervista su Netflix ad Ilary Blasi, la sua ex moglie, che ha raccontato tutta la storia riguardo il tradimento e la fine del loro amore, non si parla di altro.

L’ex capitano della Roma è sempre quindi ora al centro di gossip e chiacchiericci, ma non ha risposto alle dichiarazioni di Ilary Blasi, ma anzi si è mostrato felice e sorridente accanto a Noemi Bocchi. L’ex moglie ha raccontato che dietro al fine del loro matrimonio c’è proprio la relazione con quest’altra donna e che lui gliel’ha tenuto nascosto a lungo, coinvolgendo anche la loro figlia più piccola in questa storia.

I problemi però per Francesco Totti non sono però solo legati a queste vicende sentimentali, ma negli ultimi giorni il capitano si è visto arrivare a casa la Guardia di Finanza per un accertamento. Vediamo nel dettaglio cosa è successo e cosa sappiamo in merito alla questione.

Francesco totti guaria di finanza: altri problemi per l’ex capitano – cosa accade?

Francesco Totti nei giorni scorsi si è visto arrivare a casa la Guardia di Finanza per un accertamento fiscale. Pare che l’ex capitano della Roma sia rientrato in un controllo a campione ad opera delle fiamme gialle che dunque si sono recati a casa del noto calciatore per acquisire la documentazione necessaria a tal fine.

Non c’è alcuna preoccupazione da parte del noto calciatore, tanto che pare che Francesco Totti non abbia neppure avvisato il suo avvocato di fiducia della vicenda. Pare dunque sia tutto tranquillo e regolare.

Se dunque pare non esserci alcun problema riguardo il fisco, in questo momento Francesco Totti sta sicuramente vivendo il problema del chiacchiericcio e del gossip riguardo il tradimento alla moglie e tutta la vicenda che coinvolge la sua attuale compagna, Noemi Bocchi.