Come ben sappiamo, ormai la storia tra l’ex Capitano della Roma e Ilary Blasi, è giusta al termine già da un po’ e ognuno di loro ha ormai un nuovo partner e una nuova storia d’amore. Da poco su Netflix è uscito il documentario di Ilary Blasi, dove spiega tutto ciò che è successo in questi mesi con Francesco Totti.



Nonostante le critiche ricevute dopo l’uscita del documentario Netflix ‘Unica’, in cui Ilary Blasi rivela la sua versione della separazione da Francesco Totti e affronta il presunto tradimento di lui con Noemi Bocchi, sembra che Blasi abbia scelto di non reagire o essere influenzata da queste critiche. Ha mantenuto un profilo basso e non ha mostrato segni di essere afflitta o turbata dalle reazioni negative. La sua decisione di non rispondere potrebbe essere una scelta consapevole per preservare la sua privacy o perché ritiene che la sua verità sia stata già raccontata nel documentario.

Ilary Blasi: weekend romantico a St. Moritz con il suo Sebastian

Attualmente, la 42enne Ilary Blasi trascorre un lungo weekend romantico sulla neve con il suo partner, l’imprenditore tedesco Bastian Muller, godendosi del tempo insieme. La coppia ha scelto di volare in Svizzera, a St. Moritz, una rinomata località alpina frequentata da molti personaggi del jet set internazionale. Blasi stessa ha condiviso alcune immagini su cui appare completamente immersa nell’atmosfera incantata della città elvetica, circondata da luci natalizie e da paesaggi innevati, offrendo uno sguardo sulla loro esperienza.

In una delle immagini condivise, Ilary Blasi appare sognante mentre riceve un delicato bacio da Bastian, mentre in un altro momento la coppia cattura un selfie allo specchio. Allo stesso tempo, sembra che oltre alla relazione di Ilary e Bastian, ci sia un’altra coppia in gioco: la figlia della Blasi, Chanel Totti, e il suo fidanzato.

Negli ultimi giorni, Blasi è stata oggetto di alcune critiche, inclusa una notevole frecciatina da parte della collega Simona Ventura, la quale ha in qualche modo preso di mira la decisione di mettere in evidenza fatti estremamente personali nel documentario ‘Unica’. La Ventura ha commentato riguardo al documentario rilasciato sulla nota piattaforma di streaming affermando: “Ho stima per Ilary Blasi, ma personalmente non avrei potuto fare ciò che ha fatto lei in ‘Unica’. Per me, la protezione dei figli è di fondamentale importanza.