Personalità importante del mainstream italiano, Simona Ventura ha avuto una vita privata a dir poco travagliata per anni, costellata di rapporti felici ma anche di crisi decisamente importanti, in cui la famosa presentatrice e conduttrice, vera personalità televisiva, ha cercato di esporre in maniera comunque discreta. Da molti anni Simona Ventura è sentimentalmente legata a Giovanni Terzi, che proprio nelle ultime ore, attraverso la più recente puntata di Ballando con le Stelle, ha evidenziato la proposta del giornalista di convolare a nozze nel 2024.

Non è la prima volta che il famoso format improntato sulle sfide di ballo evidenziano proposte personali come quelle di matrimonio, tra personalità più o meno famose, ma è sicuramente vero che una personalità come Simona Ventura, che mantiene un certo aplomb, non ha trattenuto la propria emozione al momento della proposta, che prevedibilmente ha evidenziato una certa forma di felicità.

E’ stata comunicata anche la data del matrimonio che ha visto effettivamente i due trovarsi d’accordo, e si tratta di “seconde nozze” per l’ex showgirl, oggi affermatissima conduttrice televisiva.

Simona ventura sposerà Giovanni terzi dopo la proposta a Ballando con le stelle: ecco la data

La vita privata di Simona Ventura è stata una di quelle, per ammissione della stessa conduttrice, che sono state “sbattute in prima pagina” anche molto oltre la propria intenzionalità: costituisce infatti uno dei primi esempi “recenti” di mezzi scandali e gossip che hanno accompagnato la vita personale dell’ex showgirl nativa di Bentivoglio. A lungo infatti la Ventura è stata legata con l’ex difensore e poi personaggio televisivo Stefano Bettarini, fino alla separazione definita “dolorosa anche per la vena mediatica che data la fama di entrambi avevano già ai tempi”, confermando che tra le cause principali, oltre gli impegni lavorativi hanno figurato anche dei tradimenti da parte dell’ex marito, che hanno portato ad una separazione nel 2004. Dalla relazione sono nati i primi due figli di Simona Ventura, Niccolò (nel 1998) e Giacomo (classe 2000).

Anni dopo la Ventura ha conosciuto Caterina, figlia di una parente, che versava in condizioni familiari complicate, questo ha portato la conduttrice dapprima ad ottenere l’affido e poi ad adottare la bambina, che oggi è maggiorenne, conferendole anche il nome legale di Ventura.

Dopo vari anni dalla fine del matrimonio con Stefano Bettarini nel 2010 si è legata a Gian Gerolamo Carraro, detto Gerò, figlio di Nicola Carraro, anche se la relazione pur durata quasi un decennio si è poi interrotta come confermato da entrambi attraverso i social, nel 2018. Pochi mesi dopo è stata Simona a confermare le voci in merito alla relazione con Giovanni Terzi, che a sua volta ha a sua volta confermato la relazione l’anno successivo.

I due si sposeranno il prossimo il 6 luglio 2024.