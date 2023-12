Coppia del mondo dello spettacolo ” trasversale ” quella che è stata a lungo tra il famosissimo conduttore televisivo Paolo Bonolis e la compagna Sonia Bruganelli, dopo oltre 25 anni di matrimonio, ma anche da separati, dalla scorsa estate i due mantengono una stima reciproca importante, al punto da trascorrere le feste di Natale assieme.

La coppia infatti, in modo non così frequente sia tra quelle famose che non, è rimasta in rapporti eccellenti, nonostante la fine del rapporto amoroso, non paiono esserci stati reali problemi di sorta e rotture “dolorose”.

Paolo Bonolis e l’oramai ex moglie, apparivano felici fin dalla scorsa estate, quando sono stati “paparazzati” insieme nel medesimo luogo di vacanza.

Paolo bonolis e Sonia Bruganelli si sono separati, ecco la dichiarazione di lei

Paolo Bonolis non ha bisogno di presentazioni, è probabilmente il conduttore italiano di tanti show televisivi più riconoscibile e prolifico della sua generazione, dopo essere stato il volto di programmi per bambini e ragazzi come Bim bum bam, ha saputo sviluppare numerose conduzioni di format come Ciao Darwin, Beato tra le donne, I cervelloni, Tira & Molla, Chi ha incastrato Peter Pan?, Striscia la notizia e numerosi altri, spaziando sia tra Mediaset che Rai (restando però perlopiù legato alla tv privata).

I due si erano conosciuti lavorativamente parlando sul set del format Tira e Molla negli anni 90, lei collaborava nelle telepromozioni, mentre lui era già un affermatissimo presentatore, la relazione è inizata nel 1997, alla quale è seguito un matrimonio iniziato nel 2002 e di fatto pronto a terminare, in modo decisamente sereno e naturale , nel corso di questi mesi, dopo le prime indiscrezioni inizialmente smentite su una possibile crisi prima ed un rapporto oramai consumato, alcuni mesi dopo, rivelate da varie fonti online. Poi gradualmente le parti hanno confermato le difficoltà, ma sono rimaste sempre molto unite, ed ancora oggi è difficile vederli “separati” fisicamente, Parole dolci nei confronti di uno dell’altro, che compongono in ogni caso una famiglia allargata, che trascorrerà anche il Natale 2023, come ammesso da Sonia, che poi nel corso del 2024 si trasferirà in una nuova casa, in modo indipendente, restando però sempre a contatto, stavolta da semplici “ex” con il compagno.

La motivazione è stata, secondo le parti, una semplice fine di un sentimento di amore tradizionale, alla quale però non è seguito il termine di un grande rispetto reciproco.

Insieme hanno avuto Silvia, nata nel 2003, Davide, arrivato nel 2005, e Adele nel 2007. Paolo era stato già sposato con la psicologa Diane Zoeller dalla quale ha avuto i primi figli, negli anni 80 ed è stato legato a Laura Freddi in contesti successivi.