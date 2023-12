Simona ventura e giovanni terzi: proposta di matrimonio in diretta

Simona Ventura e Giovanni Terzi si sposano, la proposta di matrimonio è arrivata improvvisamente ed inaspettatamente in diretta tv su Rai Uno. Nella puntata di ieri sera, sabato 9 dicembre 2023, in prima serata a Ballando con le Stelle c’è stata una proposta di matrimonio.

L’ottava puntata di Ballando con le Stelle ha visto accadere qualcosa di unico, una proposta di matrimonio in diretta tv. Il programma va in onda da molti anni e in studio era già accaduta qualsiasi cosa, ma mai una proposta di matrimonio. I protagonisti di questa vicenda sono Simona Ventura e Giovanni Terzi.

Simona Ventura e giovanni terzi SI SPOSANO: ECCO LA PROPOSTA

A Ballando con le Stelle è arrivata la prima proposta di matrimonio. Nella puntata di eiri sera Giovanni Terzi ha chiesto alla sua compagna Simona Ventura di diventare sua moglie, e lei in preda alla commozione ha accettato.

“Per me questi mesi sono stati entusiasmanti e faticosi dal punto di vista umano e dal punto di vista fisico. Proprio in questo luogo volevo dure una cosa a Simona, la donna che mi ha cambiato la vita accogliendo tutti i miei difetti. Se il 6 luglio vuoi diventare mia moglie…”. Queste le parole detto mentre si inginocchiava e tirava fuori un anello. Giovanni Terzi ha così stupito tutti ed ha cambiato tutti gli scenari della serata. In preda alla commozione ed alle lacrime Simona Ventura ha accettato la proposta di matrimonio.

Le nozze sono dunque fissate a luglio, precisamente il 6 luglio. La coppia è molto unita ed innamorata ed hanno costruito insieme una famiglia bellissima basata sull’amore e sul rispetto. Il loro amore negli anni è stato molto chiacchierato e loro sono stati spesso al centro di gossip e protagonisti di molte copertine. Non resta che aspettare il giorno delle nozze, il giorno in cui la coppia unirà il loro amore in modo indissolubile.