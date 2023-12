Figura storica del mondo della musica ma anche del “mainstream” italiano, Gianni Morandi compie 79 anni proprio oggi, 11 dicembre 2023, in quanto il cantante emiliano, nato a Monghidoro, divenuto da anni un vero e proprio personaggio televisivo, non disdegnando mai ospitate e lunghi dialoghi anche con i fans, è divenuto anche molto popolare come icona social. Ed ha deciso di festeggiare il proprio 79 compleanno in modo quantomeno particolare.

In realtà non così tanto, conoscendo il personaggio, che da sempre viene definito l’eterno ragazzo, per aspetto e per modi di fare molto giovanili, anche nell’abbigliamento.

Intervistato da un amico come Fiorello in uno dei suoi programmi in collegamento come Viva Rai 2, Gianni Morandi si è infatti espresso in merito al suo “quasi 80° compleanno”.

Gianni Morandi compie 79 annI: ecco come festeggerà il compleanno

E’ uno dei cantanti italiani più famosi al punto da essere riconoscibile anche nel mondo, vanta numerosissimi pezzi divenuti storici ed altrettante quanto iconiche performance a Sanremo dove ha spesso conquistato ottimi risultati anche in tempi recenti, come il Terzo posto ottenuto con “Apri tutte le porte” nel 2022. Nel corso degli anni il cantante emiliano aveva avuto un serio infortunio ad una mano durante un incidente con della sterpaglia, l’arto infatti si era profondamente ustionato e per ritrovare la funzionalità ha dovuto sottoporsi ad una lunga procedura di riabilitazione.

Interpellato proprio in vista del suo 79° compleanno, l’artista che è attivo fin dalla giovanissima età anche come attore oltre che come cantante e cantautore ha rivelato a Fiorello di voler fare almeno 2-3 chilometri di corsa, sorprendendo un po’ Fiorello che ha ovviamente augurato i migliori auguri a Gianni Morandi, che dopo poche ore ha anche aggiornato il proprio profilo social su Instagram e Facebook, con una foto dove appare all’interno di un autogrill mentre è intento a mangiare.