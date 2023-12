Chirurgia orale: quali sono gli interventi chirurgici odontoiatrici?

Quando si parla di igiene e di cura del cavo orale, si fa riferimento ad un argomento particolarmente delicato, su cui la sensibilizzazione risulta essere mai abbastanza. La cura del cavo orale ed una prevenzione oculata, del resto, permettono di prevenire numerose problematiche che possono esulare anche dall’apparato di riferimento, dai denti o dalle gengive. In ogni caso, è bene puntualizzare anche che in ambito chirurgico siano stati fatti diversi passi in avanti in questo senso. Oggi, la chirurgia dentale consente di intervenire attivamente per la risoluzione di problematiche odontoiatriche complesse, grazie all’ausilio di professionisti specializzati in questa tipologia di operazioni.

La chirurgia odontoiatrica, anche denominata chirurgia orale, rappresenta un ramo di specializzazione medica che racchiude molteplici tipologie di interventi, legati tutti alla risoluzione di patologie del cavo orale, altrimenti non curabili attraverso l’utilizzo di trattamenti farmaceutici o interventi più semplici. Nell’insieme degli interventi chirurgici inerenti al cavo orale non ci sono esclusivamente quelli che prevedono l’estrazione (in tal senso la rimozione dei denti del giudizio, approfondita dagli esperti di Excellence Dental Network, è tra le più frequenti) ma anche altri tipi di trattamenti volti a risolvere problemi e patologie dentali.

Come detto, gli interventi di chirurgia odontoiatrica più diffusi sono quelli relativi alle estrazioni di denti come quelli del giudizio, attraverso l’utilizzo di anestetici locali. Esistono, però, diversi trattamenti complessi come quelli di chirurgia maxillo-facciale, utili ad asportare masse tumorali nella zona di interesse o più complicate estrazioni dentali che richiedono anestesia locale. Nel tempo, del resto, i cambiamenti del cavo orale possono provocare problemi relativi sia ai denti, sia alle gengive e all’osso mascellare, rendendo talvolta necessario un intervento di chirurgia odontoiatrica praticato da professionisti esperti in quest’ambito, in grado di prevenire lo sviluppo di problematiche future più gravi. Di seguito, una disamina degli interventi di chirurgia odontoiatrica atta a sensibilizzare e informare gli utenti in merito all’argomento.

Diverse tipologie di interventi chirurgici odontoiatrici: tutto ciò che c’è da sapere al riguardo

Come detto, esistono diverse tipologie di interventi chirurgici odontoiatrici, atti alla risoluzione di fattispecie disparate. Gli interventi chirurgici odontoiatrici vengono classificati in funzione delle diverse funzioni orali che tendono a ripristinare. Menzioniamo, in questo frangente, la chirurgia estrattiva, quella implantare, la chirurgia endodontica e quella ricostruttiva e rigenerativa. Grazie all’utilizzo delle nuove tecnologie, questi interventi si rivelano essere sempre meno invasive, grazie a sistemi di ultima generazione che rendono le diverse fasi dell’operazione più rapide e sofisticate, riducendo i tempi di intervento e permettendo un decorso veloce da parte del paziente, con un eccellente controllo del dolore.

È bene comprendere, però, che ogni intervento o trattamento presenti specifiche complessità e che, per questo motivo, in funzione del trattamento previsto e della situazione clinica del paziente, gli interventi di chirurgia orale vengono effettuati con tipologie altrettanto disparate di anestesie. Generalmente, si sceglie tra: anestesia locale, sedazione cosciente per mezzo di protossido di azoto, sedazione endovenosa o anestesia generale.

Servirsi dell’anestesia permette di intervenire senza il rischio di complicazioni sia per il paziente, sia per il chirurgo odontoiatrico, grazie ad un controllo maggiore sull’avanzamento dell’operazione. Anche la sedazione è diventata meno invasiva negli anni, riducendo la percezione del dolore e il livello ansioso del paziente, pur mantenendone coscienza e lucidità. Questo tipo di sedazione è, spesso, consigliato per i bambini.

I costi di un intervento di chirurgia orale

Si rivela necessario, al termine della nostra digressione, sottolineare come gli interventi di chirurgia orale possano avere dei costi differenti in ambito privato, in funzione di caratteri come lo stato di salute del paziente, il tipo di intervento da effettuare e le condizioni generali del cavo orale.