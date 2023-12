La principessa Kate Middleton ha mantenuto una promessa speciale portando i suoi tre affettuosi figli, George di 11 anni, Charlotte di 8 e il piccolo Louis di 5, alla Kids Bank di Windsor. Lì, insieme ai volontari, si sono dedicati alla preparazione di pacchi contenenti giocattoli e vestiti destinati ai bambini meno fortunati, un gesto commovente che ha rispecchiato lo spirito altruistico del periodo natalizio.

Questa toccante iniziativa è però stata offuscata da una polemica che ha avuto origine solo in seguito. La visita dei principini alla Kids Bank è seguita a un concerto di Natale a cui hanno partecipato insieme alla loro madre. Quella giornata è stata il compimento di una promessa fatta dalla principessa durante una precedente visita al centro di raccolta, quando aveva assicurato di tornare con i suoi adorati figli per dare una mano.

Kate Middleton: regali di Natale con George, Charlotte e Louis d’Inghilterra

Nel breve filmato, realizzato dal videomaker Will Warr, si assiste alla scena dei tre bambini scendere dall’auto della loro mamma, portando con sé alcune borse piene di donazioni all’interno del centro. Una volta all’interno, vengono accolti da istruzioni su come procedere: devono comporre dei pacchetti contenenti giocattoli adatti alle età dei bambini.



Kate spiega loro che, nonostante ci siano sempre molti volontari che danno una mano, quella sera i volontari sarebbero stati loro. È così che inizia il loro compito di selezione. Durante la scelta, Louis sembra affascinato da un enorme King Kong, mentre Charlotte scoppia in una risata vedendo un body da neonato con draghi, simbolo del Galles. Una volta confezionati i pacchetti, i bambini li trasportano al piano inferiore, nella sala dedicata alla raccolta delle donazioni.

Ogni dettaglio è orchestrato con precisione: questa volta, non c’è spazio per i dispetti di Louis né per le rimproverate di Charlotte al fratellino. I ragazzi sono elegantemente coordinati, vestiti con camicie a quadri, maglioni blu, jeans e scarpe da ginnastica. Charlotte, già un’icona di stile come la madre, sfoggia un maglione rosso del brand francese Cyrillus, abbinato a una gonna di jeans e stivaletti. Kate, la principessa del Galles, opta per un look da mamma, con un maglione bianco dal collo alto e orecchini di Accessorize, che costano solo tre euro. William, assente in questa occasione, aveva invece accompagnato la moglie al concerto di Natale da lei organizzato.

I tre figli della famiglia reale sono i protagonisti della cartolina natalizia, un’immagine in bianco e nero scattata da Josh Shinner, un rinomato fotografo di moda. Tuttavia, un’osservazione ravvicinata fa sorgere il dubbio che manchi il dito medio della mano sinistra di Louis e che manchino addirittura le gambe sinistre di William e Kate. Questo ha innescato un vero e proprio mistero: sarà il risultato di un editing maldestro? O forse un uso eccessivo di Photoshop? La questione ha tenuto banco per ore, finché non è intervenuto il Palazzo per spiegare che la foto non è stata ritoccata; è solo una questione di prospettiva e luce. Il dito di Louis è semplicemente nascosto sotto il bracciolo della sedia, la gamba di William è dietro la sedia stessa e quella “mancante” di Kate è in realtà incrociata dietro la sua gamba destra. In breve, alcune posizioni strane, ma niente ritocchi con Photoshop, a quanto pare.