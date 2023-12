Veronica Peparini incinta: come stanno le gemelline? Andreas

Una delle coppie più chiacchierate degli scorsi anni è stata sicuramente quella formata da Veronica Peparini ed Andreas Muller, ex insegnante ed ex allievo di Amici di Maria De Filippi. Tra loro è scoppiato l’amore e dopo la fine del programma i due hanno iniziato a frequentarsi, tra loro c’è una importante differenza di età. Adesso Veronica Peparini incinta.

La coppia formata da Veronica Peparini ed Andreas Muller è stata ospite nel salotto di Verissimo ed hanno raccontato la loro gioia più grande : la coreografa è incinta e i due diventeranno genitori di due gemelline. Subito dopo l’annuncio in tv della gravidanza hanno iniziato ad esserci dei problemi seri. Ma ora come stanno le gemelline?

Veronica Peparini INcinta: come stanno le gemelline?

Veronica Peparini incinta è alla sua terza gravidanza e questa volta è in attesa di due gemelline. Lei ed Andreas Muller hanno raccontato della terribile paura per le due piccole, in modo particolare per una delle due. Vediamo ora come stanno el cose.

Al momento le due gemelline non sono ancora fuori pericolo anche se la situazione fortunatamente pare stia a poco a poco migliorando. I due si dicono ottimisti con moderazione.

“La situazione si è quasi normalizzata. L’ultima visita è andata bene. Siamo tutti più positivi, anche se non siamo ancora fuori pericolo.” Ed ancora “La gravidanze gemellari come la mia, monocoriali e biamgnotiche sono particolari: si può sviluppare una malattia che si chiama trasfusione feto fetale in cui uno dei due gemelli diventa donatore rispetto all’altro che invece è ricevente.

Veronica Peparini ha 52 anni, mentre Andreas Muller ne ha 27 e tra loro c’è una importante differenza di età. Proprio questo aveva fatto molto discutere quando i due hanno reso pubblica la loro relazione.

Per il ballerino si tratta delle prime figlie, mentre la ex coreografa di Amici ha già due figli nati da suo precedente matrimonio.