E’ impossibile ignorare il successo che Emma Marrone, una delle cantautrici di maggior successo della propria generazione, ha ottenuto fin dagli albori: la cantante nativa di Firenze, oggi 39enne, infatti è stata considerata un talento estremamente promettente nel canto fin da molto giovane, condizione che l’ha portata ad ottenere riconoscimenti e vittorie. La personalità di Emanuela, detta Emma, è stata anche molto attiva in diversi temi sociali, in parte anche dovuta ad una sensibilità acquisita in relazione alla malattia.

Spesso, anche in tempi recenti ha deciso di diventare anche una personalità estremamente sensibile ed influente per i propri fans ma non solo, invitando più persone possibile ad effettuare check-up costanti.

La stessa Emma Marrone ha dovuto fare più vlte i conti con una forma di tumore che l’ha anche privata di un ovaio ed anche di recente la cantante di origini salentine ha ricevuto una notizia decisamente importante in tal senso.

Emma Marrone contro la malattia che l’ha colpita: ecco l’ultima notizia

Emma Marrone, che di recente ha lanciato l’ultimo album Souvenir, si è sempre distinta per la grande attività sociale, spesso si è spesa in concerti di beneficienza ed ha fatto da testimonial anche a favore di vari istituti di ricerca. Emma Marrone ha dovuto fare i conti circa una decina di anni fa con un tumore alle ovaie, che ha richiesto poi un intervento che l’ha privata di un ovaio.

Lei stessa ne ha parlata nel documentario dedicata alla propria vita prodotto da Amazon “Sbagliata – Ascendente Leone”. E già prima dell’intervento, che è stato seguito da un altro negli anni successivi, ad esempio quando si trovava ad Amici, aveva espresso una certa sensibilità sul tema della salute presentando il pezzo Cellule (per rinascere basta un attimo).

La cantante ha perso il padre Rosario all’età di 66 anni a causa di una leucemia, alla quale era molto legata, ed anche per questo ha sempre invitato tutti a fare controlli costanti.

Emma si è operata una seconda volta nel 2019, condizione che ha portato alla sospensione degli eventi in programma come tour e concerti. Di recente è stata lei stessa ad aver avuto una notizia dei risultati di uno degli ultimi controlli, che hanno dato fortunatamente esiti negativi ad una nuova comparsa del tumore. La cantante può dedicarsi quindi appieno alla propria vita privata oltre che al proprio lavoro: sembra essere ancora single e non così più focalizzata sul cercare l’amore come in passato, come lei stessa ha ammesso.